Случаите на сифилис са достигнали рекордни нива в Германия през 2024 г.

Отчетените случаи на сифилис в Германия са нараснали до рекордни нива през 2024 г., с 9519 регистрирани инфекции, предаде ДПА, позовавайки се на изявление от института „Роберт Кох", най-висшият орган за обществено здраве в Германия.

Това представлява увеличение с 3,9% спрямо 9159-те случая, регистрирани през 2023 г.

Епидемиологичният бюлетин показва значителни разлики между населените места. Берлин отбелязва най-високата заболеваемост с 35,7 случая на 100 000 жители, следван от Хамбург (30,3) и Бремен (14), като всички изброени са над националната средна стойност от 11,2. Най-ниската заболеваемост е отчетена в Бранденбург с 4,5 случая на 100 000 жители.

За миналата година 7,6% от инфектираните са жени, добави институтът.

Сифилисът е бактериално заболяване, което се открива само при хората. Може да се предава по полов път, чрез кръвта или от майка на плода, пише БТА.

Обикновено протича в три стадия, като започва с безболезнена рана скоро след заразяването, последвана от кожни промени и години по-късно от потенциални увреждания на нервната система и кръвоносните съдове.

Антибиотиците са ефективни при лечението на сифилис, но е възможно повторно заразяване, припомня институтът.