Над 61% от българите страдат от наднормено тегло, 25% имат затлъстяване

„Над 61 процента от населението над 18 години в България страда от наднормено тегло, хората със затлъстяване са над 25 процента. Такава е и средната стойност за населението в Европа. България е на 6 място по затлъстяване и наднормено тегло сред възрастните хора, на 5 място – при децата. 32 процента от децата на възраст между 6 и 9 години в България имат наднормено тегло и затлъстяване."

Това каза проф.д-р Теодора Ханджиева-Дърленска на първия национален конгрес по затлъстяване с международно участие, който се провежда от 26 до 28 септември в курорта „Албена". Събитието съвпада с 30-годишнината на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания.

"Положителното е, че все повече хора осъзнават, че затлъстяването е заболяване, а не естетичен проблем, и се обръщат към лекар. Статистикита за България не се променя, за съжаление, от години, защото продължават неправилното хранене, стресът, недостатъчното движение. Вероятността да се развие затлъстяване се дължи между 40 и 70 процента на гени", добавя специалистът.

"Статистиката е категорична, че около 1 млрд хора в света са с наднормено тегло и затлъстяване .По-неблагоприятната прогноза е, че до 2035 г. 50 процента от световното население ще бъде с наднормено тегло и затлъстяване", каза още проф. Ханджиева-Дърленска.

"По-добрата политика е затлъстяването да се атакува отрано с медикаменти, а, когато е необходимо, и метаболитна хирургия. Колкото по-рано се намесим в борбата срещу затлъстяването като заболяване, толкова по-малък е рискът да се развият съпътстващи заболявания – захарен диабет, сърдечна недостатъчност, заболявания на ставите и др. То увеличава риска и от развитие на нервно дегенеративни заболявания – болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, деменция", обяснява специалистът. Засега, въпреки че затлъстяването е признато като заболяване, у нас то не е в списъка на Здравната каса. "Когато има съпровождащи заболявания като захарен диабет и др., Здравната каса осигурява средства за медикаменти", добавя проф. Ханджиева-Дърленска.Тя каза още, че лекарствата срещу затлъстяване са доказани в години и не бива да има притеснение от тях.

Новите европейски препоръки разделят затлъстяването на стадии и препоръчват отрано агресивно лечение на наднорменото тегло и затлъстяването, за се предотварят усложнения. "Обсъжда се намаляване на критериите, при които се изписват лекарства", уточнява проф. Ханджиева-Дърленска.

"Оптимистично е, че все повече хора се обръщат към специалисти по хранене, за се хранят правилно и така да намалят риска от заболявания", заяви д-р Райна Стоянова, ендокринолог.