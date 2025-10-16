Марго Роби не излиза от фитнеса, за да вае тяло като на Барби

По-малко от година след като роди първото си дете, Марго Роби изуми всички с перфектната си фигура в прозрачна дантелена рокля

Звездата тренира суперинтензивно преди роля, но иначе си позволява по някоя бира и пържени картофки

Марго Роби не е привърженичка на фанатичните диети, но когато става дума за нова роля, почти не излиза от фитнеса, за да е в перфектна форма на екрана. Такава беше, когато изигра най-дългокраката кукла Барби. Такава е и днес, по-малко от година след като роди първото си дете. На представянето на филма A Big Bold Beautiful Journey, в който си партнира с Колин Фарел, 35-годишната актриса се появи в прозрачна дантелена рокля, която не скриваше нищо от перфектното тяло и всички погледи бяха насочени към нея. Звездата стана майка на момченце миналия октомври, но още не е разкрила името му.

Kак номинираната за "Оскар" австралийка успява да поддържа завидната си форма? Със строга диета? Не, отговаря актрисата. Тя признава, че има добър апетит и му угажда през повечето време, но се храни здравословно в навечерието на филм.

"Не съм добра в умереността. Чувствам се нещастна, ако не ям

Не мога просто да ям салата всеки ден и половин чаша вино през ден. Не мога да го направя, признава тя пред "Емирейтс уоман".

Описвайки подробно по-строгата си "здравословна" диета, разкрива, че започва деня си с пиене на много вода, за да се хидратира. За закуска обикновено избира овесена каша с къпини или зелено смути с кейл и ябълка. На обяд яде пиле с лимон и кафяв ориз или рибна салата с домати и краставица. Обичайната вечеря е котлет от риба тон със сладки картофи или зеленчукова яхния с оризова юфка.

По време на снимките на "Барби" обърнала голямо внимание на чревния си баланс, като вземала пробиотици и противовъзпалителни, освен това се хранела с ферментирали храни. Диетолози пък я карали да пие органичен чай от бял трън за пречистване на черния дроб и за сияйна кожа.

Холивудската красавица признава, че макар от време на време да се наслаждава на чаша вино, категорично си забранява наситените мазнини, фастфууда, сладките напитки и шоколада, особено в навечерието на събитие или премиера.

"Обичам бира, пържени картофи, бургери, но ако трябва да се съблека по бикини, ще ям само пръчици от моркови в продължение на три дни. Аз съм или едната крайност, или другата", не крие от почитателите си Марго Роби. Признава, че най-голямата слабост са шоколадът, пържените картофи и вафлите.

Що се отнася до тренировките обаче, звездата е безкомпромисна. Обича интензивните кардио упражнения, бягането, карането на колело, скачането на въже. Това се оказало особено полезно, докато се готвела за ролята си в "Аз, Тоня" от 2017 г. Наложило се да подобри мускулната си маса, за да влезе в образа на прочутата фигуристка Тоня Хардинг.

Увеличила тренировките си, след като се запознала с истинската Тоня, която след скандалния край на кариерата си на леда (заради подозренията, че е участвала в заговора за нараняването на основната съперничка Нанси Кериган – бел. ред.) се превръща в професионална боксьорка.

"Прекарах много време във фитнеса, опитвайки се да изградя мускулна маса за "Аз, Тоня" - спомня си Марго. - Опитах се да стана по-силна в краката. Но Тоня каза "забрави това, тревожи се за силата на торса си". А аз отвърнах: "Добре, ще правя още коремни преси". И правела по сто всеки ден по време на снимките.

Оставала в залата най-малко по 4 часа пет дни в седмицата

Разбира се, наложило се много часове да се пързаля с кънки, за да придобие увереност на леда. Да се превърне в Тоня Хардинг, било едно от най-големите физически предизвикателства.

"Мисля, че карах кънки около три или четири месеца, около пет пъти седмично по няколко часа на ден. Дори и да имах 10 години практика, никога не бих могла да направя троен аксел (Хардинг е първата фигуристка, която изпълнява троен аксел – бел. ред.)", разказва още актрисата, която има номинация за "Оскар" и за тази роля.

Марго заложила на бокса и интензивните тренировки за крака, докато се готвела и за ролята си в "Отряд самоубийци" от 2016 г. "Боксовите и бойните тренировки за "Отряд самоубийци" ми бяха забавни, но бързо осъзнах, че не съм чак толкова голям фен на вдигането на тежести. Когато не се подготвям за роля, предпочитам да правя тренировки, които наистина харесвам, като например уроци по танци или игра на тенис с приятели."

"Тя беше истински боец. Беше много удовлетворяващо да видя как тялото се променя точно в това, което искаше да бъде, за толкова кратко време", разкрива пред сп. "Пийпъл" треньорката за ролята в "Отряд самоубийци" Анди Хекър.

В разговор с изданието Women's Health звездата разкрива страстта си към фитнеса. "Наистина се запалих по пилатес, когато се преместих в Лос Анджелис (през 2013 г.), и винаги се чувствам много по-добре след добро разтягане", обяснява Роби. Актрисата посочва също, че разчита много на йогата за поддържането на духовния си баланс и психическото си здраве.

Въпреки че Марго има невероятна фигура, в миналото е подчертавала, че иска да бъде силна и мускулеста, а не кльощава. Преди ролята си във филма "Легендата за Тарзан" от 2016 г. тя обяснява пред медиите, че не вижда нужда да отслабва за ролята на Джейн. Оправдавайки решението си да пропусне тренировките по време на снимките, за да се отправи към емблематичните лондонски пъбове, актрисата разкрива защо не иска да бъде твърде слаба, превръщайки се в главната героиня.

"Във филма става въпрос за XIX век - ако има малко килограми в повече, вероятно е добре", размишлява вече изгрялата на холивудския небосклон австралийка.

За да се справи със стреса на многобройните ангажименти, Марго Роби записва всичките се предстоящи задачи на хартия, което помага за намаляване на умствения хаос. Дава приоритет на постоянния сън, като си поставя граници и си ляга по едно и също време всяка вечер, избягвайки тежки хранения и екрани, преди да отиде в спалнята. Признава, че обикновено спи около 10 часа.