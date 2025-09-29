Трето дете с алогенна трансплантация е изписано от ИСУЛ

Три са вече децата, които преминаха успешно през алогенна костно мозъчна-трансплантация в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и бяха освободени за домашно лечение.

Първото трансплантирано дете след възстановяването на тази дейност в Клиниката по детска клинична хематология и онкология беше изписано в началото на месец август 2025 г.

Второто дете – 8-годишно момиченце с рецидив на остра лимфобластна левкемия, получи костен мозък от фамилен донор (15-годишния му брат) и беше изписано преди малко повече от седмица.

Вече си е в къщи и третото дете с алогенна трансплантация – 15-годишно момиче с високорискова остра миелоидна левкемия. При нея е използван донор от Германския донорен регистър.

И трите деца са изписани след като лекарите се получили потвърждение, че извършената при тях алогенна трансплантация е успешна чрез специален тест за донорен химеризъм, който показва, че костният мозък на малките пациенти е заменен от този на донора.

„Това, което предстои за тези деца е дълъг и труден период на костно-мозъчно възстановяване, в който все още съществуват рискове, но на този етап сме обнадеждени за крайния резултат“, обяснява доц. д-р Боряна Аврамова, дм, началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Разликата между алогенните и автоложните костно-мозъчни трансплантации е, че при първите за донор на стволови клетки се използва друг човек – близък родственик (брат, сестра, майка, баща) или нефамилен донор от Международния донорен регистър. При автоложните се извличат стволови клетки от самия пациент, които се обработват по специален начин.

Алогенните трансплантации са много по-сложни за изпълнение, в сравнение с автоложните, затова и беше необходимо повече време за възстановяването им. Те обаче са единственият метод за пълно излекуване на деца, при които е настъпил рецидив на основното заболяване.