Преди година животът на 64-годишния Пламен Кунев от Ловеч се преобръща, когато сърцето му внезапно излиза от ритъм. Потърсил медицинска помощ в родния си град, той е подложен на медикаментозно лечение и насочен за коронарография. След консултация при специалист в град Русе ритъмът на сърцето му е временно възстановен, но лекарите откриват по-сериозен проблем – аортна стеноза и разширена възходяща аорта.

Състоянието на г-н Кунев изисква специализирана намеса, затова и препоръката на водещ кардиолог от София е категорична – пациентът е насочен към екипа на доц. д-р Ивилин Тодоров, д.м.

Доц. Тодоров, началник на Клиниката по Кардиохирургия в УМБАЛ „Софиямед“, извършва консултация, на която са обсъдени всички възможни варианти за действие при установената диагноза. Като са взети предвид и евентуални последващи интервенции, които има шанс да се наложат в бъдеще. Направен е план за максимално щадяща за пациента процедура в съответствие с неговото желание да продължи активния си начин на живот и след операцията.

Така е взето решение да му бъде поставена биологична аортна клапа, както и протеза заради разширената възходяща аорта. Хирургичното лечение на този проблем включва изрязване на увредения участък на аортата и поставяне на изкуствена протеза. Самата биологична клапа е иновативна, защото е претърпяла специфична обработка на тъканите, от които е направена, което позволява нейния значително по-дълъг живот без нарушаване на функциите ѝ. От своя страна това позволява все повече млади пациенти (под 60-65 годишна възраст) да я предпочетат пред механичната без високия риск от повторна операция след години. Друг важен момент е, че изборът на биологична протеза премахва нуждата от доживотен прием на лекарства за разреждане на кръвта, което е значително неудобство при по-млади и физически активни пациенти, какъвто е случаят. От началото на годината в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Софиямед“ имплантирането на този вид клапи – аортни и митрални, изцяло се поема от здравна каса (НЗОК) без нужда от допълнително заплащане от страна на пациента.

Процедурата при г-н Кунев е извършена чрез един от най-съвременните методи за минимално инвазивен оперативен достъп - MICLAT S (Minimally Invasive Cardiac LATeral Surgery). Става дума за т.нар. трансаксиларен достъп (малък разрез около 4-6 см. върху гръдния кош на пациента), който е разработен и усъвършенстван през последните години в Германия. Този хирургичен подход е създаден заради нуждата да се предостави на пациента цялостно излекуване при по-добър естетичен резултат, бързо възстановяване и почти никакви физически ограничения в следоперативния период при лечението на клапните болести.

Интервенцията е от най-високо ниво и се прилага в ограничен брой центрове в Европа. За сравнение, в Швеция наскоро пациент със същата диагноза е бил подложен на класическа операция, тъй като операции с минимален инвазивен достъп там се правят на едно място в цялата страна и периодът за изчакване е от 3 до 6 месеца.

„В този случай пациентът имаше възможност за избор какъв тип клапа да бъде поставена - механична или биологична, тъй като състоянието му позволяваше това. Той дойде подготвен с информация и искаше да запази активния си начин на живот, а ние направихме всичко по силите си това да се случи. Много е важно пациентите да идват при нас навреме. Така можем да им помогнем не само като излекуваме конкретния проблем, но и като им предоставим най-добрата възможност да запазят качеството на живот, с което са свикнали“ коментира доц. д-р Ивилин Тодоров, д.м.

Г-н Кунев постъпва в болницата в началото на месец юни, претърпява планираната операция, която трае около 5 часа. След нея се възстановява добре и бързо, а седмица след постъпването вече е изписан. Днес, повече от месец след операцията, пациентът се радва на пълноценен живот без болка и оплаквания. Следвайки стриктно режима, предписан от лекарите, и с огромната подкрепа на своето семейство, той вече се е завърнал към активния си начин на живот и народните танци, които са любимото му хоби. Няма риск за здравето му и това потвърждава самият доц. Ивилин Тодоров след извършения контролен преглед.

Със сълзи на очи г-н Пламен Кунев изказва искрената си благодарност към доц. д-р Тодоров и целия екип на УМБАЛ „Софиямед“, които са спасили живота му:

„Бях изплашен, но тук получих най-добрата медицинска грижа и прекрасно отношение не само от лекарите, а от целия персонал преди и след операцията. Доцент Тодоров ми обясни всичко подробно още преди да постъпя в болница. Даже ми показа нагледно с макети, какво и как ще се случи. Благодарен съм от все сърце на всички, които ми помогнаха и се грижеха за мен!“

Неговата история е още едно доказателство, че в УМБАЛ „Софиямед“ пациентите получават лечение на световно ниво, проведено по най-съвременен метод и технология, но и с грижа, внимание и човечност.