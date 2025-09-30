"Целта ни е да бъдем болница с човешко лице, в която пациентът получава модерна, достъпна и персонализирана грижа, а младите специалисти намират среда за професионално и личностно развитие", казва изпълнителният директор д-р Олга Мицова

В здравната система, където предизвикателствата са ежедневие, доверието между лекар и пациент, качеството на грижата и устойчивото развитие на болниците са ключови за бъдещето. УМБАЛ „Лозенец“ се стреми не само да лекува, но и да бъде център на знание, иновации и социална отговорност. В последната година лечебното заведение реализира редица важни проекти – от откриването на нови клинични центрове и внедряването на съвременна апаратура, до активни профилактични кампании и международни партньорства.

Как се справя болницата с дефицита на кадри, какви мерки предприема за повишаване на доверието с пациентите и каква е визията за следващите години? За всичко това разговаряме с д-р Олга Мицова, изпълнителен директор на УМБАЛ „Лозенец“, за която пациентите и качествената грижа остават абсолютен приоритет.

- Д-р Мицова, какви са най-големите предизвикателства и постижения на болницата през последната година?

- Предизвикателствата винаги са свързани с нуждата да съчетаем високите очаквания на пациентите с ресурсите на системата. Въпреки това годината беше успешна. Открихме Женски кардиологичен център, Метаболитен център и Клиника по ревматология, привлякохме водещи чуждестранни лектори и организирахме научни събития. Закупихме нова апаратура, а за служителите внедрихме допълнителни социални придобивки. Всичко това е част от визията ни УМБАЛ „Лозенец“ да се развива като модерна и пациентски ориентирана болница.

- Коя беше мотивацията Ви да поемете ръководството на УМБАЛ „Лозенец“?

- Тази болница е част от живота ми – тук съм израснала като лекар и като човек. Познавам духа на екипа, ценностите, които ни обединяват, и потенциала, който можем да разгърнем заедно. Решението да поема управлението дойде от желание да продължим напред – да развиваме институцията, да подкрепяме хората в нея и да създаваме среда, в която професионализмът и човечността вървят ръка за ръка с внедряването на съвременни подходи и технологии. Вярвам, че със съвременни технологии, иновации и отдаденост можем да осигурим на пациентите най-доброто лечение и да върнем усещането за доверие и сигурност.

- Бихте ли коментирали резултатите от одита на Сметната палата, който беше широко отразен в медиите?

- Важно е да подчертая, че одитът на Сметната палата обхваща предишен управленски период (2022–2023г.) и не засяга работата на настоящия екип. Настоящето ръководство вече предприе конкретни действия по препоръките от доклада. Нашата цел е пълна прозрачност, ефективност и по-строг финансов контрол. Приоритет остават пациентите и тяхното здраве.

- Контролът и прозрачността са едната страна на управлението. Също толкова важен обаче е и човешкият елемент – доверието между лекар и пациент. Как се работи върху доверието между лекар и пациент?

- Доверието не се изгражда с думи, а с постоянни действия. Нашите лекари разговарят с пациента, обясняват възможностите и хода на лечение, имат подход. Въвеждаме практики, които правят пациента активен участник в собственото му лечение с консултации и ясна информация на разбираем език. Работим и с психолози, когато е необходимо, защото грижата не е само медицинска, а и емоционална. Когато пациентът е информиран и ангажиран, доверието идва естествено.

- Как мотивирате младите лекари да останат и да се развиват в България и каква е ролята на университетската среда в този процес?

- Мотивирането на младите лекари започва с това да им покажем реални възможности за развитие тук, в България. Предлагаме им възможности за специализация, включваме ги в научни проекти и международни обмени, осигуряваме им добри условия за работа. Младите лекари искат да виждат смисъл и развитие – и ние се стараем да им го дадем. Университетската болница е мястото, където те не просто лекуват, а реално творят в професията си. Още от първия ден специализантите участват активно в диагностиката и лечението, работят рамо до рамо с утвърдени специалисти и натрупват ценен опит. Това ги прави уверени, мотивирани и им дава перспектива за професионално развитие тук, в България. Когато един млад лекар види, че може да израсне и да бъде част от екипа, тогава решава да остане.

- Какво означава за Вас „грижа с човешко лице" и как би звучала мисията на болницата в едно изречение?

- „Грижа с човешко лице“ е философия, която поставя пациента в центъра – не само като медицински случай, а като личност със своята история, нужди и тревоги. Това означава внимание към детайла: персонализирани пациентски пътеки, психологическа подкрепа, емпатия. Убедена съм, че технологиите са ценни, но именно човешкото отношение прави една болница истински добра. Ако трябва да обобщим мисията в едно изречение, бих казала, че нашата цел е да бъдем болница с човешко лице, в която пациентът получава модерна, достъпна и персонализирана грижа, а младите специалисти намират среда за професионално и личностно развитие.

- Какво отличава УМБАЛ „Лозенец“ от другите университетски болници в България?

- Нашето отличие е в това, че съчетаваме академичната мисия – подготовката на бъдещи лекари и медицински сестри – с грижа за пациента, в която поставяме човешкия фактор на първо място. УМБАЛ „Лозенец“ е сравнително компактна структура, което ни позволява да поддържаме близък контакт помежду си и с пациентите и да работим като екип, където всеки е ценен и чут.

- В каква степен дигитализацията е ключов фактор за бъдещото развитие на болницата?

- Когато говорим за дигитализация, не мислим само за системи и софтуер. Мислим за човека – за това как една майка може да получи резултати от изследвания на детето си през телефона, как възрастен пациент може да се консултира дистанционно със специалист, или как млад лекар може да използва нови технологии за по-бърза и точна диагноза.За нас дигитализацията означава пациентът да не носи купища документи, а лекарят да разполага с цялата му медицинска история на един клик. Така медицината става не само високотехнологична, но и удобна, достъпна и ориентирана към нуждите на хората.

- Как болницата подпомага държавата в кризисни моменти – например природни бедствия или национални здравни кампании?

- Истинската стойност на една болница се вижда в трудни моменти. За екипа на УМБАЛ „Лозенец“ това означава винаги да сме готови – било то при спешни трансплантации, редки заболявания или тежки инциденти. Имали сме случаи, в които сме поемали тежки операции в извънреден порядък, както и сме предоставяли експертиза на национално ниво. Болницата разполага и с хеликоптерна площадка, която позволява бърз прием и транспортиране на пациенти от различни краища на страната, включително в кризисни и спешни ситуации. В същото време активно подкрепяме обществото и чрез изнесени профилактични прегледи в различни региони на страната – защото превенцията е също толкова важна част от сигурността на хората. Когато обществото има нужда от нас, ние откликваме – с професионализъм, знания и човечност.

- По какъв начин болницата участва в инициативи извън лечебната дейност и с кои международни институции планирате да развиете сътрудничество?

- Смятам, че болницата трябва да бъде не само лечебно заведение, но и културен и социален център. Затова подкрепяме образователни инициативи, училища за родители, спортни събития, както и благотворителни каузи. Това е част от ангажимента ни към обществото. В същото време международните партньорства са не само обмен на знания, но и начин да внасяме най-добрите практики у нас. В момента подготвяме нови съвместни програми с европейски университетски болници, както и участие в клинични проучвания. Целта е нашите пациенти да получават достъп до иновации веднага, щом те се появяват в световната медицина.

- Виждате ли УМБАЛ „Лозенец“ като регионален лидер в медицината и как си представяте болницата като място не само за лечение, но и за превенция, наука и обучение?

- Болницата ни е по-малка като структура в сравнение с някои други университетски болници, но именно това ни дава предимство – можем да предложим по-близък контакт с пациента, по-бързи решения и индивидуален подход. В същото време сме високоспециализирана болница с мултидисциплинарни екипи. Това вече привлича пациенти и от съседни държави, защото в медицината водещо е качеството, а не размерът. Също така, си представяме болницата като място, където превенцията и профилактиката са наравно с лечението, науката и клиничната практика вървят ръка за ръка, и където пациентът усеща, че е в центъра на една цялостна система за грижа.

- Вашето лично послание към пациентите и колегите, които ви се доверяват?

- Моята лична мисия е УМБАЛ „Лозенец“ да бъде болница, в която високите технологии вървят редом с човешкото отношение. Пациентът е в центъра на всичко, което правим, а нашият екип е двигателят, който превръща визията в реалност. Вярвам, че можем да бъде пример за модерна, пациентски ориентирана и социално отговорна болница – място, където хората получават не само лечение, но и доверие, подкрепа и надежда.

- Къде виждате УМБАЛ „Лозенец“ след пет години?

- Виждам я като модерна, дигитална и отворена към света болница – с нови клинични центрове, партньорства с водещи международни институции и екип, който расте и се развива. Но най-важното – виждам я като място, където пациентите се чувстват спокойни и обгрижени, а нашите специалисти намират признание и вдъхновение да продължават напред. Защото бъдещето на болницата се гради от хората – с обща визия, споделени ценности и много сърце.