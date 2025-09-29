Изкачи се с кардиолога си: акция за сърдечно здраве в Световния ден на сърцето

Проф. Карамфиров: Тазгодишните инициативи имат за цел да привлекат вниманието върху физическата активност като водещ фактор за профилактика на заболявания, от които умират 6,5 млн. на година

Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) подготвя разнообразни активности, посветени на сърдечносъдовото здраве в Световния ден на сърцето - 29 септември. Мотото тази година е „В ритъма на сърцето", а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат спасени милиони от преждевременна смърт вследствие на сърдечно-съдови заболявания.

Председателят на ДКБ проф. Кирил Карамфилов, обясни, че тазгодишните инициативи имат за задача да привлекат вниманието върху физическата активност като един от водещите фактори за профилактика за сърдечно-съдовото здраве.

За втора поредна година дружеството с подкрепа на МЗ и МОН провежда Седмица на сърцето в училище. В часа на класа кардиолози ще посетят класните стаи и ще изнесат кратки лекции пред учениците. Инициативата цели да повиши знанията за укрепване на сърдечното здраве и формира навици за здравословен начин на живот у подрастващите.

В 13 града в България ще се проведе символично изкачване на стълби в паркове и други открити обществени зони, под името „Изкачи се с кардиолога си". Събитието е насочено към хора от различни възрасти, а посланието е, че редовната умерена физическа активност поддържа здравето на сърцето през целия живот.

По-късно вечерта на 29 септември знакови сгради ще бъдат осветени в червено в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Велико Търново, Сливен, Перник и Троян.

Сърдечносъдовите заболявания остават основната причина за смърт в света – всяка година над 6,5 млн. души в цял свят умират преждевременно от сърдечни заболявания, а милиони се борят с последствията от тях, сочат данните на Световната сърдечна федерация. Само за десетилетие смъртните случаи са се удвоили, затова водещата цел на глобалната инициатива е да бъдат предприети действия за профилактика и осигуряване на все по-добър достъп до съвременно лечение на сърдечно-съдови заболявания.