Кардиолози: Всеки човек може да бъде най-големият враг и най-добрият приятел на сърцето си

"Болестите на сърцето нямат възраст, но някои от определен етап от живот доста се подмладиха", коментира в "Лице в лице" кардиологът д-р Димитър Валериев - началник на сърдечната реанимация в Пирогов.

Според д-р Иван Мартинов - началник на отделението по инвазивна кардиология в Пирогов, сред основните неща, които човек трябва да направи, за да провери здравето на сърцето си, са "стандартен преглед, ехокардиография и лабораторни изследвания, които включват един панел от изследвания, вече има и нови изследвания, които тепърва навлизат - генетичните".

Запитан боли ли сърцето, д-р Валериев посочи: "Категорично да, боли най-вече когато страда за кислород".

"Водим се като популация с висок риск генетично. Бъдещи изследвания ще покажат, генетиката още навлиза. Отделно и начина на живот, който е доста по-нездравословен от този в Западна Европа - пушенето на цигари, алкохола е повечко, затлъстяването, иозобщо режима на хранене, най-добрия е средиземноморския", отбеляза д-р Мартинов.

"Ние, хората, сме най-големия враг и приятел на сърцето, с навици, с всичко, дори и с мисли", смята д-р Валериев.

Във връзка със седемте пациента, чиито крайници бяха спасени от ампутация преди дни, д-р Мартинов отбеляза: "Работим по доста сериозни случаи, имаме голяма успеваемост, имаме много спасени крака. И ние вече си имаме италиански треньор - проф. Мариано Палена, той също е на световно ниво".

По думите му "имаше запушени артерии - атеросклероза. Когато се запушат, се нарушава притока на кръв, в крайна сметка се стига до най-тежката фаза - ампутацията, там ние се намесваме".

"Вчера таргета беше за пациенти с преживян инфаркт. Реално оплакванията, с които идваха, бяха гръдна болка, задух, отток на крайниците", отбеляза Валериев и допълни: "Още първия симптом е достатъчен, за да се отиде на преглед. Физическата умора е първия признак, когато например качвате етаж два и на втория спирате, защото въздухът не достига".

Според него българите "в частност имат достъп до кардиолог, има населени места обаче, където или няма специалист, или е само един. В Смолян има община, която от месеци търси кариолог, но не намира - свързано е с възможностите за професионална реализация. Има група във фейсбук на населеното място, която дава мило и драго да си намерят кардиолог".

"Най-честият проблем на пациентите са репликите "тези лекарства цял живот ли ще ги пия", притесняват се от по-съвременните терапии, за един медикамент за сърдечна недостатъчност казват: "Този медикамент е за диабет", информираността им е слаба", обясниха още лекарите.

На въпрос как един пациент да се убеди, че му трябва стент, а не се слага само за да го вкарат в клиничната пътека, Мартинов обясни: "Това е сложен въпрос, мога само за нашата клиника да кажа - комуникация, спечелване на доверието, разговор с пациента. Иначе са си доказани методи - консумативите са еднакви в различните страни, въпросът тук е за загубеното доверие, което трябва да градим пак".

"Грижете се за сърцето си, необходимо ни е всеки ден", допълни в заключение д-р Валериев.