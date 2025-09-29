Двама приети по спешност от безплатните прегледи на сърцето в "Пирогов"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама пациенти, проверили сърдечното си здраве на безплатните прегледи в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" в неделя, са приети по спешност в болницата.

80 души са преминали кардиологичната профилактика, повече от 20 са прегледани допълнително - извън списъка на записалите се.

Клиниката по кардиология на спешната болница се включи в инициативата за безплатни прегледи по случай Световния ден на сърцето. Хората бяха прегледани от най-успешните кардиолози в болницата: проф. Мария Миланова – началник Клиника по кардиология, д-р Иван Мартинов – началник Отделение по интензивна кардиология, д-р Димитър Валериев – началник на Отделение „Интензивен кардиологичен сектор", и техните екипи.

Те призовават хората да не чакат, докато не се появи проблем, а превантивно да изследват основните си кръвни показатели и да посещават лекар. В духа на Световния ден на сърцето експертите препоръчват редовна физическа активност, съобразена с възрастта и здравния статус.