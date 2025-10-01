Хирурзи, кардиолози, онколози и лъчетерапевти ще извършват безплатни прегледи и консултации

Високотехнологичният болничен комплекс ,Сърце и Мозък’ стартира поредица от инициативи по повод Световния месец за борба с рака на гърдата, който отбелязваме през октомври от 1985 г. насам. През целия месец кардиолози, онколози, хирурзи и лъчетерапевти ще провеждат безплатни профилактични прегледи и консултации.

„Акцентът на кампанията тази година е кардиоонкологията, една сравнително нова подспециалност на кардиологията, занимаваща се с грижата за сърдечното здраве на онкологично болните пациенти. Проявите на кардиотоксичност са сред най-често срещаните странични ефекти на противотуморната терапия, прилагана за лечение на пациенти с рак на гърдата. Тя може да се прояви под различни форми – сърдечна недостатъчност, ритъмно-проводни нарушения, кардиомиопатии, исхемична болест на сърцето, тромбоза на артерии и вени. Ролята на кардиоонколога е да не допусне или да намали значително шанса за развитие на кардиотоксичност по време на онкологичното лечение, за да може пациентите с рак на гърдата да преминат безопасно и да стигнат до края на своята терапия без да се налага преустановяване поради сърдечно увреждане“, информира д-р Мартина Самарджиева, водещ кардиолог и инициатор на кампанията.

От 20 до 24 октомври 2025 г. лекари от клиниката по кардиология ще консултират безплатно пациенти по график след предварително записване на тел.: 064/ 678 400.

Желателно е за прегледа да се носи медицинска документация, свързана с прилаганата противотуморна терапия и актуални изследвания, ако пациентът разполагат с такива.

Прегледите ще включват електрокардиограма с измерване на артериалното налягане, щателна ехокардиографска оценка на сърцето с измерване на помпената функция на лява камера (2D и 3D) и осъществена оценка на глобалния лонгитудинален стрейн на ляв камера, показател, който дава възможност да се уловят проявите на субклинична (още преди да се е проявила клинично) кардиотоксичност. Пациентките ще имат възможност и за проверка на специфични лабораторни показатели, които ще дадат допълнителна информация за състоянието на тяхното сърце като NTproBNP и тропонин. Тези изследвания ще се правят допълнително, само при желание и не са част от предвидения пакет. На база на получените резултати ще бъде изготвена прогноза за очаквани прояви на кардиотоксичност при всеки пациент и индивидуален план за проследяването му от кардиолог.

От 14 до 17 октомври 2025 г. лекари от клиниката по хирургия ще извършват безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата. Прегледите ще включват консултация и ехография на млечна жлеза и ще се провеждат след предварително записване на тел.: 064/ 678 400.

Профилактичните прегледи и самоизследването са основата за ранната диагностика на рака на гърдата. Благодарение на профилактичните прегледи заболяването може да бъде открито в ранен стадий и лечението да е максимално ефективно. Затова специалистите съветват дамите да използват възможността да се прегледат навреме и да се погрижат за собственото си здраве.

На 13 октомври 2025 специалисти от клиниката по онкология и отделението по лъчелечение ще консултират пациентки с рак на гърдата по график след предварително записване на тел.: 064/ 678 400.

Задължително е за консултацията да се носи цялата медицинска документация с поставена диагноза или проведено до момента лечение, както и образни изследвания.

На 15 октомври 2025 г. лекарите от клиниките по кардиология, хирургия, медицинска онкология и лъчелечение от ,Сърце и Мозък’, заедно със свои пациенти организират поход в розово под надслов „Ние сме до теб!“ Точно в 17 часа на входа на парк „Кайлъка“ те ще се съберат, за да поемат по алеите към езерото. Инициативата има за цел да привлече вниманието на жените, да им напомни за пореден път да се погрижат за собственото си здраве и колко важни са профилактичните прегледи. В същото време да заявят, че са заедно в битката с рака. „Мултидисциплинарният подход в лечението на рака на гърдата и добрата колаборация между отделните специалисти - хирурзи, онколози, лъчетерапевти, кардиолози, е ключова за постигане на добри резултати. Октомври не е просто розов месец – той е време за осведоменост, действия и подкрепа“, категорична е д-р Мартина Самарджиева, инициатор на похода.

Кампанията е част от дългосрочната мисия на ,Сърце и Мозък‘ за борба със заболяванията на млечната жлеза. За повече информация и предварително записване: тел. 064/ 678400