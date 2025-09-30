Водещата българска компания „Биотика 1961“ представя иновативна серия подезични капки с бързо усвояване и действие. Компанията е позната с над 100 хранителни добавки, създадени на базата на иновативни формули и рецепти, използвани в алтернативната медицина от десетилетия.

Иновация в приема на билки

В началото на годината „Биотика 1961“ започва работа по създаването на нова продуктова линия, целяща да осигури по-бързо усвояване на билките и съответно по-бързо действие върху организма.

„Търсехме формула, която да е лесна и удобна за прием, да се абсорбира значително по-бързо от капсулите и тинктурите и така да постигнем по-силен ефект. Това е и основното, което потребителите търсят днес“, коментират от компанията.

Как действа подезичната формула

Така се ражда идеята за капки с подезичен прием. За разлика от стандартната тинктура, която се разрежда и пие с вода, иновативните капки се поставят директно под езика.

Активните вещества попадат върху богатата мрежа от кръвоносни съдове в устната кухина и се абсорбират директно в кръвообращението. Така те достигат организма за минути, без да преминават през стомаха и черния дроб. Резултатът е:

По-бързо действие – ефектът се усеща много по-рано.

По-висока ефективност – запазва се максималното количество активни съставки.

„На пазара има продукти с билкови екстракти, но често само във воден разтвор или глицерин, което намалява ефекта им. След десетки разработки открихме точния баланс между етанол и глицерин – за пълно извличане на полезните вещества, без да се усеща неприятен вкус под езика“, споделят от Биотика 1961.

От отслабване до здраво сърце и стави

Новата серия включва десет продукта с различно предназначение – за отслабване, здрави стави, щитовидна жлеза, поддържане на сърдечната функция, еректилна функция, високо кръвно и други. Всеки продукт е комбинация от прецизно подбрани билкови екстракти и витамини, насочени към конкретен здравословен проблем.

„Другото предимство е удобството – не е нужно да броите капки или да разтваряте във вода. Достатъчно е едно стискане на пипетата“, подчертават от компанията.

Удобство и достъпност за всеки

Продуктите са позиционирани в средния ценови клас и са достъпни за широката аудитория. Една опаковка струва 27.00 лв. (13.80 евро) и е достатъчна за месец употреба. Те могат да се приемат както при вече установен проблем (2–3 месеца), така и профилактично – за поддържане на организма.

„Вярваме, че това е бъдещето. Потребителите търсят бързи и естествени решения, обръщат се към природната медицина и предпочитат чисти продукти без странични ефекти. Тайната на здравето е в превенцията и навременните решения“, казват още от „Биотика 1961“.

Къде може да намерите продуктите

Капките могат да бъдат поръчани онлайн на www.biotica.bg или на тел. 0877 721 040. Те се предлагат и във фирмения магазин на адрес: София, бул. „Христо Ботев“ №60. Много скоро се очаква да бъдат налични и във водещите аптечни вериги, партньори на компанията.

Разгледайте продуктите тук.