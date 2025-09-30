Почти няма родител, който да не е чувал десетки пъти на ден прословутата реплика: „Мамо, гладен съм!“ – понякога малко след като детето вече е хапнало. Това често поражда объркване и притеснение: нормално ли е едно дете да иска да яде толкова често? Означава ли това, че не е получило достатъчно хранителни вещества, че храната не е била достатъчно засищаща или че има скрит проблем?

Истината е, че гладът при децата невинаги следва логиката, с която възрастните възприемат храненето. Докато ние сме свикнали с три основни хранения и едно-две междинни, детският организъм е в постоянно развитие, с по-бърз метаболизъм и чести „скокове“ в растежа. Именно затова децата понякога огладняват малко след хранене – техните енергийни нужди са различни и силно зависят от възрастта, активността и индивидуалните особености.

Най-важното, според педиатрите и специалистите по детско хранене, е да познаваме основните хранителни нужди за всяка възраст. Това знание ни помага да преценим кога честото похапване е напълно нормално и здравословно, и кога може да е сигнал за нещо друго – например скука, емоционален глад или недостатъчно балансирана храна.

Хранителни нужди според възрастта

0–6 месеца: През първите месеци кърменето (или адаптираното мляко) е единственият източник на храна и течности. Новороденото се храни на поискване – обикновено 8–12 пъти на ден, но в малки количества, съобразени с възрастта му. Това е напълно нормално и съответства на малкия размер на стомахчето му и на особеностите на храносмилането.

6–12 месеца: В този период започва захранването. Основният източник на енергия остава млякото, но се добавят и твърди храни. Детето яде 3 пъти на ден плюс 1–2 междинни хранения. Апетитът може да варира, но не бива да има насилване при предлагането на храна.

В този период започва захранването. Основният източник на енергия остава млякото, но се добавят и твърди храни. Детето яде 3 пъти на ден плюс 1–2 междинни хранения. Апетитът може да варира, но не бива да има насилване при предлагането на храна.

1–3 години: Това е възрастта, в която родителите трябва да се погрижат детето да има ясно изграден хранителен режим: 3 основни хранения и 2 междинни закуски (сутрешна и следобедна), тоест, общо 5 хранения дневно. Важно е храненията да са редовни, разнообразни и балансирани. Децата в тази възраст горят много енергия растат, движат се непрекъснато и често огладняват бързо.

3–7 години: Обичайно са нужни 3 основни хранения + 1–2 междинни закуски (сутрешна и следобедна). Ако детето иска още едно похапване (напр. плод преди сън), това е допустимо, стига да не се замества пълноценното хранене с празни калории (бонбони, сокчета, чипс и др.). Най-важното в този възрастов период е да се изградят стабилни хранителни навици у детето.

7+ години (училищна възраст): Вече можем да говорим за ясен дневен ритъм с 3 хранения и 1 междинна закуска – обикновено в училище. Ако детето спортува активно или преминава през период на бурен растеж (особено около пубертета), апетитът му естествено нараства и междинните похапвания може да станат две.

Какво да правим като родители?

Създайте рутина – децата се чувстват сигурни, когато денят им има ритъм. Храненията на определени часове намаляват „постоянния глад“.

Предлагайте питателни и пълноценни закуски – плод с ядки, кисело мляко или сандвич с пълнозърнест хляб са добър избор.

Предлагайте на детето вода – понякога децата бъркат жаждата с глад.

Ограничете похапванията между основните за деня хранения - Освен че не носят никакви ползи на развиващия се детски организъм, те пречат на апетита по време на основните хранения и като цяло изместват хранителния ритъм.

Не игнорирайте, ако детето ви каже, че е гладно, а го научете да разпознава кога наистина е гладно и кога просто му е скучно.

Средно 4–5 хранения дневно са напълно достатъчни за повечето деца, стига те да бъдат качествени и пълноценни. Честото искане на храна невинаги означава проблем, но заслужава внимание – както от гледна точка на навици, така и на емоции. Нашата роля като родители е не да ограничаваме, а да изграждаме здравословни, дългосрочни модели на хранене.

