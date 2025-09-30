Костадин Ангелов: Ще настоявам за всеобхватна национална програма за борба със затлъстяването

Като председател на Комисията по здравеопазване, ще настоявам да се изработи и приеме всеобхватна национална програма за борба със затлъстяването, която трябва да включва всички аспекти за разрешаването на проблема. Това заяви председателят на Комисията по здравеопазване в парламента и депутат от ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов, предаде БТА. Изказването си той направи в началото на кръглата маса на тема „(Не?)Победимите пандемии -затлъстяването“. Събитието се провежда в Народното събрание и е насочено към необходимостта от национална програма за борба със затлъстяването.

Миналата година беше приета Национална стратегия за здравето до 2030 г. и тогава включихме затлъстяването като национален приоритет, каза Ангелов. "Защо говорим за пандемия? Защото близо 30% от населението на земята имат проблем с това заболяване", посочи той. Заболяването се свързва с повишен риск от сърдечни заболявания, диабет и злокачествени заболявания, а при по-младите пациенти се наблюдават и проблеми с опорно-двигателна система, каза депутатът.

България е на шесто място в Европа по затлъстяване при възрастни и на пето - при децата. Всеки трети ученик в училище има проблем със затлъстяването, посочи още Ангелов.

Затлъстяването е свързано с над 200 медицински усложнения, които оказват значително влияние върху благополучието и качеството на живот, каза здравният министър доц. д-р Силви Кирилов по време на кръглата маса.

Министърът каза, че проблемът често е подценяван, въпреки че се е превърнал в сериозно предизвикателство пред общественото здраве. По думите му затлъстяването е основен рисков фактор за по-ранно възникване и протичане на редица хронични незаразни болести и техните усложнения. Наднорменото тегло и затлъстяването са причина между 5 и 42% от смъртните случаи при възрастни от водещи хронични незаразни болести, коментира още министърът. Той даде пример с болестите на органите на кръвообращението, злокачествените образования и диабет.

Затлъстяването намалява и работоспособността, добави министърът. И подчерта, че прогнозите са, че близо 3,3 милиарди възрастни могат да бъдат засегнати до 2035 г.