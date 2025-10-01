Учени създадоха човешки яйцеклетки от кожни клетки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Безплодието е проблем, който засяга милиони хора по целия свят – често причината за него са проблеми с яйцеклетката.

Учените направиха огромна крачка напред в тази посока, която може да помогне на много жени да имат свои деца.

Експерти от Орегонския университет за здраве и науки за първи път създадоха яйцеклетки от човешки кожни клетки, пише "Дейли мейл".

Въпреки че са необходими допълнителни изследвания, за да се гарантира безопасността и ефикасността, преди да могат да започнат клиничните изпитвания, експертите описаха новината като „значителен напредък".

„Много жени не могат да имат семейство, защото са загубили яйцеклетките си, което може да се случи по редица причини, включително след лечение на рак", каза професор Ричард Андерсън, заместник-директор на Центъра за репродуктивно здраве в Университета в Единбург, който не е участвал в проучването.

„Възможността да се генерират нови яйцеклетки би била голям напредък".

„Това проучване показва, че генетичният материал от кожни клетки може да се използва за генериране на яйцеклетка с подходящ брой хромозоми, която да бъде оплодена и да се развие в ранен ембрион. Ще има много важни съображения относно безопасността, но това проучване е стъпка към подпомагането на много жени да имат свои деца".

За някои двойки, които се борят да заченат, ин витро оплождането (IVF) може да бъде вариант.

При това лечение яйцеклетките се оплождат със сперматозоиди в лаборатория, а полученият ембрион се поставя в матката на жената.

Въпреки това, ако има проблем със самата яйцеклетка, ин витрото може да бъде неефективно.

Предишни проучвания показват, че методът, наречен „соматичен клетъчен трансфер", може да бъде алтернативен подход.

Този процес включва трансплантиране на ядрото от една от собствените соматични клетки на пациента (например кожни клетки) в донорска яйцеклетка, от която е отстранено ядрото, което позволява на клетката да се диференцира във функционална яйцеклетка.

Въпреки това, докато стандартните яйцеклетки имат половината от обичайния брой хромозоми (един набор от 23), клетките, генерирани от кожни клетки, имат два набора хромозоми (46).

Без намеса това би довело до наличието на допълнителен набор хромозоми в диференцираните яйцеклетки.

Досега е разработен и тестван върху мишки метод за премахване на този допълнителен набор, но все още не е изпробван върху хора.

В новото си проучване екипът реши този проблем, като предизвика процес, който нарече „митомейоза".

„Митомейозата имитира естественото клетъчно деление и води до отхвърлянето на един набор хромозоми, оставяйки функционална гамета", обясниха изследователите в изявление.

По време на тестовете изследователите успяха да произведат 82 функционални яйцеклетки, използвайки този процес, които след това бяха оплодени в лаборатория.

Приблизително 9% от тях достигнаха стадият на бластоцист в развитието на ембриона.

Изследователите обаче не култивираха бластоцистите след този етап, който съвпада с момента, в който обикновено се прехвърлят в матката при ин витро оплождане.

Макар че резултатите от изследването отварят вълнуващата възможност жените с проблеми с яйцеклетките да имат свои генетични деца, експертите отбелязват няколко ограничения в проучването си.

Важно е да се отбележи, че по-голямата част (91%) не са преминали отвъд оплождането.

Освен това, в няколко от бластоцистите са открити хромозомни аномалии.

Въпреки това, експертите определиха изследването като „вълнуващо".

„На практика лекарите виждат все повече хора, които не могат да използват собствените си яйцеклетки, често поради възраст или медицински състояния.

Макар че все още е много ранен етап на лабораторна работа, в бъдеще това може да промени начина, по който разбираме безплодието и спонтанните аборти, и може би един ден да отвори вратата към създаването на яйцеклетки или сперматозоиди за тези, които нямат други възможности".