Кога през деня да си изядем киселото мляко, за да имаме най-много ползи

Най-голям брой приятелски микроорганизми достигат до червата, когато се яде 30 минути преди хранене или с малко фабри. Изяждането "за десерт" - половин час след други ястия, катастрофално намалява полезните бактерии

От хилядолетия киселото мляко е нещо повече от храна – то е културен стълб и еликсир за здравето. Неговата история, започнала от номадски пастири, пренасяли мляко в кожени мехове, където топлината на тялото и естествените ензими предизвиквали ферментация, е свидетелство за неговата трайност и хранителна стойност. Днес науката установява, че въпросът не е само какво ядем, но и кога – особено когато целта е да вземем възможно най-много от ползите за чревното здраве и имунната функция. Разбира се, има още много други предимства, но като шапка над всичко стоят двете много свързани ползи - за здравето на червата и за имунитета.

Какво ги обединява и защо това се смята за решаващо за здравето?

Приблизително 70% от имунната функция зависят от червата, където разнообразна общност от микроорганизми, известна като чревен микробиом, помага за регулиране на защитата на организма. В последните години в медицината е популярно правилото, че ако искате да засилите имунитета, трябва да обърнете внимание на червата. "Микробиомът и имунната система са критично преплетени - казва д-р Джонатан Джейкъбс, професор по храносмилателни заболявания в Калифорнийския университет в Лос Анджелис. - Това, което се съдържа в червата, определя какво образование получават имунните клетки."

Като ферментирал продукт, създаден чрез комбинираното действие на бактерии като лактобацилус булгарикус (съвсем не случайно открит от българския микробиолог Стамен Григоров през 1900 г.) и стрептококус термофилус, киселото мляко е идеалната храна за здравето на червата. Живите пробиотични микроорганизми са в центъра на ползите за здравето и защото превръщат млечната захар (лактоза) в млечна киселина, което прави киселото мляко приемливо и за хора с лактозна непоносимост.

Според изводи, които стъпват върху обобщаване на много отделни проучвания, ежедневното ядене на кисело мляко може да

предпази от сърдечни заболявания и диабет тип 2. Два метаанализа установяват съответно 18% и 14% по-нисък риск от развитие на диабет чрез подобряване на действието на естествения инсулин на организма.

Ключът към голямата полза от пробиотиците в киселото мляко обаче е дали ще успеят да оцелеят в агресивната киселинна среда на стомаха и да достигнат червата, където могат да окажат своето благотворно действие върху микробиома. С тази цел канадски изследователи се заемат да проучат при какви условия оцеляването на лактобацилите и бифидобацилите е най-добро.

Резултатите им са красноречиви: най-голям брой приятелски микроорганизми достигат до червата, когато пробиотикът се приема с малко храна (конкретно с каша от овесени ядки) или 30 минути преди хранене. Според изследването допълнителен

фактор за оцеляването на пробиотичните бактерии са мазнините в храната. Преминаването на добрите бактерии от кисело мляко през стомаха е било значително по-успешно, отколкото в комбинация на чистите микроорганизми с ябълков сок или изворна вода. Докато белтъчното съдържание е важно за общото хранене (киселото мляко е добър източник на протеин), съдържанието на мазнини, изглежда, е по-важно за достигането на живи бактерии до червата.

Яденето на кисело мляко "за десерт" - половин час след хранене, катастрофално намалява микроорганизмите. Вероятно по това време стомашната киселина вече е активирана до степен, в която полезните бактерии загиват, преди да стигнат до червата.

Изводите са сходни с данни от други проучвания, които определят закуската като най-доброто време да си изядем киселото мляко. Независимо дали е просто натурално, или го комбинираме с малко пълнозърнести храни (овесът е най-подходящ благодарение на баланса на разтворими и неразтворими фибри и разнообразие от ценни минерали) и плодове.

Защо започването на деня с такава порция е стратегически избор?

Нивата на стомашна киселинност обикновено са ниски сутрин (след нощната пауза без хранене), което може да позволи на пробиотиците да преминат по-ефективно към червата. Това им дава възможност да се "захванат" и размножават устойчиво точно на мястото, от което ни предоставят най-големите си ползи.

Подходът осигурява както защита за пробиотиците (чрез мазнините), така и пребиотици - фибри от пълнозърнестите храни и плодовете, които от своя страна служат за храна на полезните бактерии и по този начин благоприятстват размножаването им. А от любим приказен герой си знаем: колкото повече - толкова повече.

Рецептата кога да си изядем ценената по цял свят "жива" храна, може да е различна в зависимост от здравния фокус на хора с хронични заболявания, които не са свързани с имунната функция и здравето на храносмилателната система.

Например с цел контрол на кръвната захар и за профилактика на диабета от тип 2 то може да блесне като предобедна закуска, достатъчно отдалечена от първото хранене за деня и обяда. Хапнато по това време, киселото мляко ще помогне за поддържане на балансирани нива на глюкозата в кръвта и като бонус - да предотврати преяждането при следващото хранене.

Консумацията на натурално кисело мляко в ранните вечерни часове може да бъде полезна за храносмилателното здраве по сходен начин като на закуска, но все пак отстъпва по полезност. По това време храносмилателната система е по-спокойна, киселинността на стомаха е спаднала след смилането на обяда и пробиотичните бактерии имат сравнително добър шанс за достигане до червата.

Високото съдържание на протеини в киселото мляко може да удължи чувството за ситост, намалявайки вероятността от късно хапване през нощта. Това може да бъде особено полезно за хората, които искат да контролират теглото си ефективно.

При хронично безсъние порция от "живата" храна

може да е добър избор и за по-късна вечеря. Киселото мляко съдържа триптофан - аминокиселина, която подпомага производството на хормона на съня мелатонин. Както подпомага и синтеза на серотонин, известен с това, че подобрява настроението. Така порцията ферментирала храна вечер може да подобри релаксацията и качеството на съня. Важно е обаче да се вслушваме в телата си. Някои хора може да изпитат дискомфорт, ако консумират кисело мляко твърде близо до времето за лягане.