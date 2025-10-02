Болестта на Хънтингтън е успешно третирана за първи път

Лекари обявиха историческо постижение – за първи път е постигнато успешно лечение на болестта на Хънтингтън, едно от най-тежките наследствени заболявания. Терапията забавя развитието ѝ с цели 75%. Това означава, че упадъкът, който обикновено настъпва за една година, може да се разтегли до четири – давайки на пациентите десетилетия по-добър живот.

Лечението представлява генна терапия, прилагана чрез сложна мозъчна операция. С помощта на модифициран вирус в мозъчните клетки се вкарват „инструкции", които блокират токсичния протеин, увреждащ мозъка.

Резултатите са впечатляващи – три години след процедурата пациентите се движат и функционират по-добре от очакваното, а загубата на мозъчни клетки е силно намалена.

„Това е резултат, за който не сме смели да мечтаем," каза проф. Сара Табризи от Лондонския университет, цитирана от Би БиСи. Колегата ѝ проф. Ед Уайлд го определи като „зашеметяващ".

Засега лечението ще е скъпо и трудно достъпно, но според учените това е само началото. В бъдеще терапията ще може не само да забавя, но и напълно да предотвратява проявата на болестта, съобщава БГНЕС.