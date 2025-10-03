Над 2100 пациентки са прегледани в Центъра за млечни жлези на „Софиямед“ от откриването му до момента

- Д-р Сечанова, от края на миналата година Вие ръководите специализиран Център за млечни жлези, който функционира в медицински комплекс „Софиямед“. Колко пациентки бяха прегледани там от неговото откриване до момента?

- От нашето откриване през месец октомври 2024г. до момента бяха прегледани малко над 2100 пациентки. Като това е само броя на пациентките, които са преминали на консултативен преглед при мен и колегата хирург от Центъра д-р Енева. Реално бройката е още по-висока, тъй като останалите колеги от Центъра, сред които има образни диагностици, специалисти по онкология, лъчелечение и нуклеарна медицина, също извършват всекидневни прегледи.

- Какъв е профилът на дамите с установен рак на гърдата – като възраст и рискови фактори?

- Профилът на жените с установен рак на гърдата се променя динамично през последните години, като за съжаление се наблюдава тенденция за „подмладяване“ на заболяването. Що се отнася до рисковите фактори, те се делят на немодифицируеми – такива, които не търпят промяна, но има и такива, които са свързани с начина на живот.

Най-значими сред немодифицируемите са:

• Генетична предразположеност – наличие на мутации в BRCA1 и BRCA2 гени, както и фамилна анамнеза за рак на гърдата или яйчниците;

• Ранно начало на менструация и/или късна менопауза, които увеличават продължителността на естрогеновото въздействие върху тъканите;

• Плътна жлезиста структура на гърдите, която е както рисков фактор, така и затруднение при образната диагностика.

Сред модифициируемите рискови фактори – тези, които са свързани с начина на живот и могат да бъдат променяни, най-често се срещат:

• Наднормено тегло и затлъстяване, особено след менопаузата;

• Ниска физическа активност;

• Продължителна хормонозаместителна терапия;

• Консумация на алкохол и тютюнопушене;

• Късно раждане или липса на раждане, както и липса на кърмене.

Именно затова в Центъра за млечни жлези в „Софиямед” обръщаме сериозно внимание на комплексната оценка на риска, персонализираната профилактика и насочената образна диагностика, защото вярваме, че ключът към намаляване на заболеваемостта и смъртността от рак на гърдата е ранното откриване на това състояние и информираността на жените относно рискове и предразположенията към него.

- Какви са възможностите за профилактика и те еднакви ли са младите дами и тези в по-напреднала възраст?

- Най-добрата профилактика са редовните прегледи и посещаване на специалист поне веднъж в годината винаги в комбинация с ехографско или мамографско изследване. За щастие в Центъра за млечни жлези на „Софиямед“ разполагаме с последно поколение апаратура за дигитална мамография на гърдите и ехограф с изкуствен интелект, който улеснява режимите на сканиране и измерване при рутинната работа и диагностика. Мамографът, който използваме позволява извършването на изследвания с висока разделителна способност, при който с ниско лъчево натоварване се изобразяват в детайли структурите на млечната жлеза. Пациентите ни могат да разчитат на точна и навременна диагностика за ранно откриване и лечение на заболявания като рак на гърдата и други патологии на млечните жлези. Също така разполагаме с ПЕТ СКЕНЕР* (позитронно-емисионен томограф) от последно поколение, с който проследяваме вече диагностицирани с карцином пациентки.

- Какъв е пътят на пациента при установен рак на гърдата в стадий?

- При установяване на рак на гърдата, ключовата дума е бързина – както в потвърждаването на диагнозата, така и в организирането на лечението. В нашия Център сме изградили структуриран и координиран подход, който цели минимално забавяне и максимално персонализирана грижа.

Пътят започва с преглед от хирург-мамолог. След това пациентката се насочва към Отделението по Образна диагностика, където се прави мамография, ехография, а при необходимост и ядрено-магнитен резонанс. Тези изследвания дават първоначалната информация за лезията. Продължаваме с биопсия и хистологично потвърждение, което се счита за златния стандарт за потвърждаване на диагнозата. Освен типа на тумора, изследването ни дава и информация за хормонален статус, HER2 статус и степен на агресивност. Всеки от нашите случаи се разглежда от мултидисциплинарен екип включващ хирурзи, медицински онколози, лъчетерапевти, патолози, образни диагностици и специалисти по нуклеарна медицина - ПЕТ СКЕНЕР. Това гарантира индивидуализиран план на лечение, съобразен с конкретния случай на пациента. Изготвяме лечебен план в зависимост от характеристиките на тумора, пациентът преминава през един или повече от следните етапи на лечение - хирургично лечение (органосъхраняваща операция или мастектомия), адювантна (следоперативна) или неоадювантна (предоперативна) химиотерапия, хормонална терапия, таргетна или имунотерапия и лъчелечение.

При потвърждаване на диагнозата особено важна е психо-социална подкрепа и проследяване. Нашите пациенти получават насоки относно възстановяването и биват включвани в дългосрочна програма за наблюдение и профилактика на рецидиви.

Ранното откриване на рака на гърдата дава отлични прогнози. Ето защо превенцията, навременната диагностика и добре организираната мултидисциплинарна грижа са от решаващо значение.

- Болезнено ли е взимането на биопсия?

- Много жени се притесняват от болка при биопсия на гърдата, но истината е, че с днешните техники процедурата е бърза, щадяща и в повечето случаи – напълно поносима. При нас в УМБАЛ „Софиямед“ биопсиите се извършват, както с локална анестезия, така и под краткотрайна венозна анестезия, което означава, че пациентката е в спокойно състояние, без усещане за болка и без неприятни спомени от процедурата. Това е особено важно за намаляване на стреса и тревожността, които често съпътстват диагнозата. След биопсията може да има лек дискомфорт или чувствителност, но обикновено отшумява бързо и не пречи на ежедневните дейности. Нашата цел е не само точна диагноза, но и максимален комфорт и спокойствие за пациентката по време на целия процес.

- Кой е най-честият страх сред дамите, които чуят диагнозата „Рак на гърдата“?

- Най-честият страх е това, което им предстои и пътя, които трябва да извървят с всички неизвестни в него. За много жени това не е просто медицинска интервенция – това е емоционално преживяване, което засяга дълбоко личната им идентичност. Затова ние подхождаме много внимателно и индивидуално. Съвсем разбираемо е, че пациентките се страхуват от физическата промяна, белега, евентуална асиметрия, както и от това как ще бъдат възприемани от партньора или обществото.

Изключително важно е, че пациентката не върви сама по този път – разполага с мултидисциплинарен екип, който я подкрепя не само медицински, но и емоционално. Когато една жена е добре информирана и знае, че нейната индивидуалност и достойнство са уважени, страховете отстъпват място на увереността и вярата в добрия изход.

Освен че извършваме пълния спектър от профилактика, диагностика и лечение, при нас в Центърът за млечни жлези редовно консултираме и пациентки с вече поставена диагноза, които търсят второ мнение. Това е напълно разбираема и все по-често срещана практика – когато една жена е изправена пред сериозно решение, като онкологична операция или системна терапия, тя иска да бъде сигурна, че предприема най-доброто за себе си.

Нашата задача е да информираме, да предложим персонализиран план и най-вече – да дадем увереност и спокойствие на пациентката, че е в сигурни ръце. А тъй като работим в колаборация с всички колеги от болницата, успяваме да се справим и с предизвикателни случаи. Пример за това е пациентка, на която ѝ беше отказано оперативно лечение в друго лечебно заведение, поради изключително висок риск от общата анестезия. Пациентката беше на 82 години, с много придружаващи заболявания и беше преминала предоперативна химиотерапия. След обсъждане с колегите от Отделението по анестезиология и интензивно лечение, взехме решение да извършим операцията (мастектомия с лимфна дисекция) само с блок анестезия, т.е. пациентката беше будна през цялото време, без да усеща болка.

Повече информация за Центъра за млечни жлези можете да намерите на сайта на медицински комплекс „Софиямед“.

*Приложението на ПЕТ скенера е част от мениджмънта на рака на млечната жлеза - за начално стадиране и проследяване, за оценка на отговора на неоадювантното системно лечение, оценка на отговора на лечението на метастазите, диагностика на локален или метастатичен рецидив и повторно стадиране след терапия, както и лъчетерапевтично планиране. В „Софиямед“ изследването се осъществява с най-модерната апаратура в момента в България, безболезнено е и високо информативно.