Ампутация чуват с ужас две жени с тумори в краката, проф. Владимир Ставрев ги спаси

XXI век е, трябва да се правят органо-съхраняващи операции, казва топортопедът

Само за три седмици републиканският ортопед за Пловдив и областта проф. Владимир Ставрев спаси крайниците от ампутация на две жени. И двете са имали тумори - едната на бедрото, а другата - на мастната тъкан над коляното.

На 29 септември известният ортопед оперира 66-годишна пациентка, на която в столична болница е била предложена ампутация от коляното нагоре.

"Диагнозата е липосарком - злокачествен тумор на мастната тъкан. Правят биопсия с малък разрез и след излизане на резултата й казват да си вземе направление за ампутация", разказа професорът. Пациентката - съхранена жена в добра форма, изпада в ужас.

"Проф. Ставрев, може ли да спасите крака на майка ми", моли синът й, след като научил от "24 часа" за добрата работа на ортопеда. Преди това жената е била диспансеризирана и е било проведено лъче- и химиотерапия. Това до известна степен смалило тумора.

"Разгледах резултатите от скенера и видях, че образуванието не е засегнало магистралните кръвоносни съдове, които захранват долната част на крайника, а ги е избутало. Направих консултация със съдов хирург и той потвърди, че не са обхванати. Изградихме план за действие и на 29 септември жената постъпи в болницата сутринта, по обяд я оперирахме", допълни проф. Ставрев. Целият тумор е изчистен до здраво. Бил е разположен в долната част над бедрото отзад. Мястото е лошо, защото точно оттам минават съдовете и нервите.

"Много внимателно работихме. С помощта на колегата съдов хирург ги "вързахме" и полека-лека отстранихме целия тумор. Дадохме материала за хистологично изследване и макар резултатите още да не са излезли, 30-годишният ми опит показва, че това е злокачествен тумор", обясни специалистът.

Пациентката вече е изправена, движи се и няма засегнати съдове и нерви при интервенцията", допълни той. Топортопедът не е сигурен дали липосаркомът няма да рецидивира, макар да са го изрязали до здраво.

"Гаранция за това няма, но запазихме крайника. Ако на 66-годишна жена отрежеш крака, тя рухва психически", убеден е той. Проф. Владимир Ставрев

Само преди 3 седмици проф. Ставрев спаси от ампутация крака и на 59-годишна пациентка от Варна. При нея туморът бил обхванал бедрената кост. Тя чува тежката диагноза и първоначално търси помощ в софийска болница, по-късно се насочва към пловдивския ортопед. След обстойни изследвания и анализ на образната диагностика екипът на проф. Ставрев взема решение за органосъхраняваща операция с индивидуално изработена 3D ендопротеза. Изображенията са изпратени във фабрика в Чехия, която произвежда импланти, предназначени точно за този пациент.

"Изпратихме точните координати – къде да бъде направена резекцията, така че туморната формация да бъде премахната с минимум 2,5 см здрава кост. След като одобрихме 3D проекта, започнаха изработката и стерилизацията. Този процес отне около две седмици", обясни ученият. На 12 септември по време на 4-часова операция под ръководството на проф. Ставрев туморът е отстранен заедно с долната трета на бедрената кост и колянната става. Мястото е заместено с 3D принтирана изкуствена става.

"Пациентката ще има само белег – където сме рязали. Запазихме функцията на коляното. Подменихме долната трета на бедрената кост заедно с дясното коляно", допълва ортопедът.

Според него дори и диагнозата да не е добра, в XXI век изключително рядко се извършват ампутации. "В развитите страни се правят органосъхраняващи операции - маха се туморът, ако е обхванал костта - заедно с нея, слага се протеза и пациентът се вдига да ходи. Колкото и да е лоша прогнозата, се стараем да не отстраняваме крайници", допълва той. По този начин се дава възможност на пациента колкото и години живот да има, да го изживее активно.

"Нашата цел е да се съсредоточим там, където има активен процес и да го отстраним", обобщава републиканският консултант по ортопедия и травматология.