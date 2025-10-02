България сред топ 5 в Европа по спешна медицина

За първи път национален екип участва и се класира сред най-добрите на EuroSimCup

Български екип по спешна медицина постигна исторически успех, класирайки се сред първите пет на най-елитното европейско състезание EuroSimCup, което се провежда ежегодно в рамките на Европейския конгрес по спешна медицина (EUSEM). Това е първото участие на страната ни в международно събитие. Сили в него премериха 11 отбора от Европа и един от Тайван. Конгресът се проведе във Виена и приключи на 1 октомври.

Отборът бе в състав: ръководител – д-р Теодор Цанков, единственият лекар в екипа и зам.-председател на Съюза на парамедиците в България; Кристина Божкова – студент по медицина; Гергана Ангелкова – медицинска сестра; Георги Борисов – парамедик . Кристина, Гергана и д-р Цанков са част от екипа на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ „Александровска". Георги Борисов е парамедик четвърта степен, инструктор и национален координатор на курса по PHTLS – световно признат стандарт за поддържане на живота при травми.

„Влязохме в битка с отбори, които тренират целогодишно със съвременни симулатори и огромни ресурси. Ние имахме едва три тренировки, но хъс и кураж! Това постижение е повече от класиране. То е доказателство, че в България може да има модерна и ефективна спешна медицинска помощ, способна да спасява животи на световно ниво. Убедени сме, че с правилна подкрепа и добра администрация страната ни може да изгради една от най-добрите системи за спешна медицина в Европа", коментира българското участие д-р Теодор Цанков.

"Подготовката на нашия отбор бе подпомогната от един от най-добрите реанимационни екипи в света – този на Румъния, със съдействието на д-р Десислава Кателиева – председател на Националната асоциация на работещите в спешната помощ, на които изразяваме искрени благодарности за подкрепата. Въпреки ограничените ресурси и краткото време за трениране, нашият екип показа високо ниво на професионализъм, екипност и отдаденост, доказвайки, че спешната помощ в България може да отговаря на световните стандарти.

Българските специалисти не само демонстрираха клинични умения на международно ниво, но и активно участваха в научната програма на конгреса. Бе направено предложение за разработване на протоколи за поведение при спешни състояния при пациенти с редки заболявания – тема с висока клинична и социална значимост. Този успех – както на състезателно, така и на научно ниво – е доказателство, че българската спешна медицина има потенциал да се развива устойчиво и да заема достойно място в европейската медицинска общност", казват от Съюза на парамедиците в България.