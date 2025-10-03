741 дариха кръв във ВМА само за месец, повече от половината – военнослужещи

Военномедицинска академия (ВМА) отчита впечатляваща активност сред кръводарителите през месец септември – 741 души дариха кръв, като 441 от тях са военнослужещи и цивилни служители от различни формирования на Българската армия. Това съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Всеки дарител е човек, който избира да подари шанс за живот. Кръвта не може да бъде произведена изкуствено – тя идва само от доброволците, готови да подадат ръка. Затова нашата благодарност към всички, които се включиха, е безкрайна, каза проф. д-р Румен Попов, началник на Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.

Безвъзмездното кръводаряване е кауза на Академията, а кампаниите под мотото „Бъди един от нас: Дари кръв – Спаси живот!" вече са разпознаваеми сред все повече хора и организации. Мобилните ни екипи често са канени за съвместни инициативи в различни институции, университети и компании – доказателство, че обществото става все по-ангажирано с тази мисия.

Кой може да дари кръв? Всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години, с тегло над 50 кг, който не страда от хронични заболявания и не приема медикаменти, несъвместими с кръводаряването.

Дарявай, когато можеш – защото за някого това може да е единственият шанс да живее. Бъди един от нас: Дари кръв – Спаси живот! Всеки ден във ВМА, от 08:00 до 16:00 часа.