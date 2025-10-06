Гений или псеводолекар е канадският натуропат д-р Хулда Кларк - въпросът, който до ден днешен буди спорове сред здравните критици по света. Тя е родена през 1928 г. в Канада и започва кариерата си в областта на биофизиката и физиологията, но по-късно се насочва към частни изследвания и консултации, свързани с алтернативната медицина. През годините д-р Кларк развива свой подход към здравето, съчетаващ познания от биологията, народната медицина и собствени експерименти. До смъртта си през 2009 г. тя остава противоречива фигура – за едни визионер и пионер в детоксикацията и противопаразитните програми, за други – спорен представител на алтернативната терапия.

Паразитите са в основата на всички болести?

Според нея коренът на много заболявания се крие в наличието на паразити и токсини в организма. Тя изследва как замърсителите на околната среда, химикалите и хранителните добавки влияят на организма, и разработва методи за тяхното елиминиране. Сред най-известните е противопаразитната й програма с билки, комбинираща сладък пелин, карамфил и зелен орех.

Българският ТРИАКТАЛ по рецептура на д-р Кларк

По нейна рецептура преди 10 години в България започва да се произвежда хранителна добавка ТРИАКТАЛ, която комбинира посочваните от д-р Хулда Кларк три екстракта. От компанията-производител подчертават, че продуктът е подходящ за естествено пречистване на организма и подсилване на имунната система, включително и при хора, преминали през онко и химиотерапия.

ТРИАКТАЛ подпомага организма и поддържа нормалното му функциониране. Препоръчва се 3-месечен курс на прием с цел профилактика.

Продуктът се предлага в опаковка от 30 капсули за един месец на цена от 59 лв. / 30.17€ или 177 лв. / 90.50€ за пълен курс на терапия с безплатна доставка до личен адрес или офис на куриер. Поръчайте на тел.: 0877721040 или онлайн на www.biotica.bg

Магазин Биотика 1961: София, бул. Христо Ботев №60