Канаваро на финални преговори с Узбекистан

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)

Темата, която читателите избраха за новия епизод на здравния подкаст „Докторе, кажи!“, е "Рак на дебелото черво".

Гост е д-р Росица Кръстева, доктор по медицина, началник на онкологичен център и началник на отделението по медицинска онкология в УМБАЛ „Уни хоспитал“. Тя е председател на сдружение „Онкологично общество България“.

Гледайте подкаста, за да разберете:

  • Какви са най-ранните и често подценявани симптоми на рак на дебелото черво?
  • След каква възраст е задължителна профилактика и кои са най-сигурните методи за ранно откриване?
  • Наистина ли начинът на хранене и стресът са ключови фактори?
  • Възможно ли е ракът да се развива без никакви симптоми в продължение на години?
  • Какво представлява колоноскопията и защо много хора я отлагат – болезнена ли е, има ли рискове?
  • Съществуват ли по-щадящи методи за скрининг, които да са достатъчно надеждни?

