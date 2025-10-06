Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)

Темата, която читателите избраха за новия епизод на здравния подкаст „Докторе, кажи!“, е "Рак на дебелото черво".
Гост е д-р Росица Кръстева, доктор по медицина, началник на онкологичен център и началник на отделението по медицинска онкология в УМБАЛ „Уни хоспитал“. Тя е председател на сдружение „Онкологично общество България“.
Гледайте подкаста, за да разберете:
- Какви са най-ранните и често подценявани симптоми на рак на дебелото черво?
- След каква възраст е задължителна профилактика и кои са най-сигурните методи за ранно откриване?
- Наистина ли начинът на хранене и стресът са ключови фактори?
- Възможно ли е ракът да се развива без никакви симптоми в продължение на години?
- Какво представлява колоноскопията и защо много хора я отлагат – болезнена ли е, има ли рискове?
- Съществуват ли по-щадящи методи за скрининг, които да са достатъчно надеждни?