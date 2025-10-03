"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отделението по оперативна гинекология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов" организира безплатни ехографски прегледи за жени над 18 години, съобщиха от лечебното заведение.

Профилактичните консултации ще бъдат от 6 до 31 октомври, от 16:00 до 18:00 часа в приемно-консултативния гинекологичен кабинет (№118 на партерния етаж). Желаещите трябва да се запишат предварително на тел. 02/ 9154 394 от 9:00 до 17:00 часа.

Прегледите ще бъдат извършени от д-р Дорина Янева, д-р Зорка Гегова, д-р Бетина Лозанова, д-р Евгения Донкоглова. Те напомнят на жените, че превенцията е особено важна, тъй като ранното откриване на гинекологичните заболявания е предпоставка за успешното и навременно лечение.