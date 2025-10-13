Жадни сте постоянно? Може да е диабет, може и шизофрения

Проверете кръвната захар, бъбреците и щитовидната жлеза задължително, съветват лекари
Потребността да поемаме течности съпътства неизменно нашето ежедневие. Това е естествената реакция на организма, която има за цел да нормализира водното съдържание на тялото.
Жаждата може да се дължи на:
- Недостатъчен прием на течности
- Висока температура на околната среда
- Повишена физическа активност
- Диария, повръщане, висока телесна температура
- Бременност
- Солена или пикантна храна
- Алкохол
- Кaфе
В някои случаи обаче жаждата не се утолява дори при прием на значителни количества течности. Тогава говорим за т. нар. полидипсия или прекомерна жажда. Това е състояние, което е възможно да продължи дни, седмици и месеци, а количеството на приеманите течности може да достигне 6-7 литра на ден и дори повече.
Полидипсията е съпътствана от повишено уриниране – полиурия. При това състояние отделената урина за едно денонощие надхвърля 3 литра. Наред с това урината става безцветна, тъй като е силно разредена. Също така може да има и наличие на сухота в устата.
Какви могат да бъдат причините за полидипсията?
Полидипсията може да се дължи на:
- Захарен диабет
- Безвкусен диабет
- Хиперкалциемия (висок калций в кръвта)
- Хипокалиемия (нисък калий в кръвта)
- Психични заболявания (напр. шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство)
- Хипертиреоидизъм
- Бъбречни заболявания (напр. синдром на Фанкони, синдром на Бартер)
- Инфекции
- Прием на някои лекарства (напр. диуретици)
Жажда по време на бременност
Честото уриниране и чувството за жажда по време на бременност е нещо естествено и не би трябвало да е причина за притеснение в повечето случаи. При някои жени обаче тези симптоми, особено ако са по-изразени, може да са резултат от т. нар. гестационен диабет, който трябва да се диагностицира навреме. За целта се прави скринингово изследване между 24-ата и 28-ата седмица на бременността с помощта на орален глюкозотолерантен тест.
Как се лекува полидипсията?
При наличие на жажда е важно да приемате достатъчно количество течности. При състояния, съпроводени с полиурия и полидипсия, може да се стигне до загуба на соли. Поради тази причина е препоръчително храненето ви да бъде пълноценно и балансирано, за да коригирате успешно този дисбаланс.
Добре е да направите измервания в рамките на 24 часа на количеството приета течност, както и на отделената урина за този период. Това ще даде по-добра яснота на лекуващия ви лекар за тежестта на вашето състояние.
Ако се докаже наличието на полидипсия от вашия терапевт, следва да се направи преценка кое заболяване е първопричината. За целта ще е нужно да споделите дали имате съпровождащи симптоми, а впоследствие може да се наложи да се направят и някои изследвания. Терапията зависи от заболяването, което е довело до полидипсията.
При условие че имате доказан диабет, е нужно да следвате стриктно препоръките на ендокринолога ви, за да поддържате нивата на кръвната захар в норма. Ако тя е значително повишена, е възможно да се стигне до състояние наречено диабетна кетоацидоза. Полиурията и полидипсията са едни от ранните симптоми на това състояние. Измервайте редовно кръвната си захар и при по-същественото ѝ увеличение, наред с появата на гореспоменатите симптоми, трябва незабавно да се обърнете към вашия ендокринолог.