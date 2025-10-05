Проф. Цанков: световно признат пионер в дерматологията, който търси ново лечение на псориазиса и вижда в Антарктида "санаториум"

Остров Tsankov Island е кръстен на учения - изследовател на Белия континент

В кариерата на всеки изтъкнат учен има моменти, които са апотеоз на десетилетия отдадена работа. За член-кореспондента на БАН проф. Николай Цанков този момент настъпва преди седмици - на 19 септември в Париж, когато на тържествена церемония му е връчена една от най-големите награди на Европейската академия по дерматология и венерология. Стратегическото значение на отличието Clinical Care Award надхвърля личното постижение. То е рядко признание за учен от нашия регион и първо за български дерматолог изобщо въпреки “много по-големи фигури в нашата специалност от мен в миналото”.

Получаването на наградата е изненада за професора. “На Източна Европа общо взето награди не се дават, камо ли толкова високи.” Този факт превръща отличието не просто в оценка за конкретни постижения, а в пробив, който валидира научния принос на цяла школа и регион. Професорът научава за номинацията и избора малко преди конгреса. Признанието е логично следствие от дългогодишната му научна работа и смелостта да отстоява революционни идеи. В основата на неговия принос стои едно от най-комплексните и социално значими кожни заболявания – псориазисът. Професорът при една от експедициите в Антарктида

Научните постижения на проф. Цанков са дефинирани най-вече от неговата фундаментална работа, която променя парадигмата в разбирането на псориазиса. Той е сред първите учени в света, които формулират, защитават и доказват тезата, че псориазисът не е просто кожна болест, а комплексно системно състояние, засягащо целия организъм. Концепцията преобръща терапевтичните подходи и до днес формира основата на научния дебат в областта. Международното влияние на изводите му е затвърдено от поканата да бъде гост-редактор заедно с проф. Жана Казанджиева и проф. Развигор Дърленски на три последователни броя на елитно научно американско списание, посветени на темата “Системни ли са кожните болести?”.

Проф. Цанков и неговите ученици систематизират и доказват многоорганните прояви на псориазиса, които включват засягане на много органи и системи. Установена е връзка с повишен риск от атеросклероза, базирана на изследванията на д-р Иван Гроздев, ученик на проф. Цанков; развитие на псориатичен артрит; връзка с болестта на Крон; диабет; специфични промени в очите, описани в съвместна статия с проф. Здравка Демерджиева; характерни нокътни изменения; депресия в резултат на социалната стигма и пониженото самочувствие.

В последните си изследвания проф. Цанков прави смела стъпка напред, търсейки нов фактор за заболяването. Неговата последна хипотеза проучва потенциалната връзка между псориазиса и туберкулозата. Основание за това търсене дава успешната му клинична практика, при която прилагането на антитуберкулозен антибиотик води до впечатляващи ремисии от 5 - 6 г. при негови пациенти. Тезата се подкрепя и от ново наблюдение, че при голям процент от пациентите на биологична терапия се открива латентна туберкулоза.

От фундаменталните теоретични прозрения до практическите подходи в грижата за пациента, работата на проф. Цанков се отличава с холистичен и всеобхватен подход към медицината, казват негови ученици. Практическата страна на кариерата на проф. Цанков е белязана от дългогодишна ангажираност в подобряването на качеството на живот на пациентите. Той развива и прилага разнообразни терапевтични методи – от такива, завещани от Хипократ, до най-съвременните биологични средства, като винаги поставя добруването не само на тялото, а и на психиката на пациента в центъра. В продължение на над 35 г. проф. Цанков е водеща фигура в прилагането на климатотерапията в България. Организирал е множество терапевтични “ваканции” за пациенти - първоначално в местността Саръгьол над Боровец на 2018 метра надморска височина, а по-късно и още по-високо - на Белмекен (2050 метра над морското равницще). “Климатотерапията като метод е изключително ефективна, но губи част от популярността си, след като с промените става платена услуга”, разказва професорът.

Макар да прилага и най-модерните системни терапии, включително с биологични медикаменти, проф. Цанков не е съгласен с някои предложения за пълното изоставяне на класическата локална терапия на псориазиса. На базата на своя огромен клиничен опит дерматологът, създал школа в специалонстта, предупреждава пациентите за ключовите фактори, които могат да провокират обостряне: алкохола, инфекции (дори грипните състояния могат да прекратят ремисията), някои медикаменти като тези от тетрациклиновата група например и др.

Като ментор и лидер в академичната общност проф. Цанков е бил декан на Медицинския факултет и “винаги е изпитвал особена гордост от успехите на своите ученици”. Сред тях са водещи специалисти, които днес развиват дерматологията както в България (сред тях са имена като проф. Дърленски и доц. Иван Богданов), така и в престижни академични центрове в чужбина.

Мащабът на неговата научна дейност е впечатляващ. Има над 430 публикации в България и чужбина; 96 доклада на международни конференции; 37 пленарни доклада на международни конгреси - включително на два световни; 18 монографии, от които 3 са самостоятелни.

През годините проф. Цанков получава многобройни форми на признание, които идват от различни сфери – научни дружества, световни организации и дори географски открития.

В рядък акт на признание, надхвърлящ пределите на медицината, името на проф. Цанков е увековечено върху географската карта на света. През 2020 г. остров в Антарктика официално е кръстен в негова чест Tsankov Island. Професорът е първият дерматолог в света, който участва с научен проект в Антарктика в продължение на 5 г. и публикува първата в света научна статия (в JEADV през 2017 г.) за кожните промени при екстремните условия на Южния континент, последвана от още две научни статии по темата.

През 2005 г. получава признание за своята работа, като е избран да представи България в престижното издание на Световната медицинска асоциация. Включен е като единствен български лекар в Caring Physicians of the World сред 65 изтъкнати медици от цял свят.

Проф. Цанков е почетен член на 17 научни дерматологични дружества в Европа и Съединените щати. Наред с международните отличия той е удостояван и с най-високото национално признание на колегията – “Лекар на годината”.

Внушителният списък с постижения и награди, които биха стигнали за повече от един живот, не спира визионерските идеи на професора. Той споделя една своя голяма, макар и може би неосъществима скоро мечта: да използва уникалните условия на Антарктика за лечение на пациенти с атопичен дерматит. Научната логика зад тази идея е безупречна и е естествено продължение на неговата дългогодишна работа в областта на климатотерапията. Ученият вярва, че най-чистото място на планетата, с ниското парциално налягане на кислорода и пълната липса на алергени, би могло да предложи идеалната среда за терапия на това състояние. Мечтата за “санаториум” в Антарктика може и да изглежда далечна, смела, но кой знае? Подходът му на клиницист и учен, който предава на няколко поколения дерматолози от “школата Цанков”, е непрестанно търсене на нови хоризонти в полза на пациентите.