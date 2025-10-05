ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Историческа победа за хандбалния "Бяла"

Проф. Кантарджиев: Всяко наводнение крие рискове за здравето, дезинфекцирайте раните

Проф. Тодор Кантарджиев. Кадър Нова тв

"Всяко наводнение крие своите рискове за здравето, особено когато се извършват дейности по почистването и когато хората са в калта и водата", подчерта проф. Тодор Кантарджиев в студиото на "На фокус" по Нова телевизия.

Трябва да се имат много добре няколко неща, допълни той: първо всички рани, които възникват при тези действия трябва да бъдат много добре дезинфекцирани, защото инфекциите от водата са много опасни. При едно такова наводнение много вероятно и фекални води да са попаднали във водната маса, което крие риск за здравето затова трябва да се внимава и да се избягва

Той засегна и грипа, особено преди зимата, като оповести данни на Европейския център по контрол на заболяванията, които показват, че в нашата държава към момента е слабо разпространението на грипа. В Румъния е също така. Има няколко европейски държави където има вече доказани първите случаи на грип, обясни той.

Горещо съветвам хората да си направя ваксина, особено тези, които имат хронични заболявания, най-вече на дихателната система и на кръвоносната система.

Проф. Тодор Кантарджиев. Кадър Нова тв

