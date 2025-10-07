Съвременната неврохирургия изисква отдаденост на медицинския екип и, разбира се - доверие от страна на пациента. Това заяви пред 24 часа само преди месец изявеният германски неврохирург с български произход д-р Петър Маджуров , който пристигна със своя екип от Германия у нас в края на юни. Специалистът извършва консултативни прегледи и операции в УМБАЛ „Софиямед“, където пристигна по покана на ръководството на лечебното заведение за обмяна на опит между специалистите в областта на последните достижения на съвременните и иновативни неврохирургични интервенции. До момента освен оперативни интервенции специалистът и екипът му са извършили над 500 консултативни прегледа на пациента с гръбначни и съдови патологии, изискващи неврохирургична намеса. А похвалите за немския стандарт, който внасят в ежедневната си работа с пациентите не закъснява. За своя случай при срещата с българо-немския екип неврохирурзи в УМБАЛ "Софиямед" разказва 49-годишната Мария Иванова от Сливен. Нейната история започва преди година, когато първоначално е диагностицирана с менингиом (тумор на черепната обвивка), ангажиращ и черепната кутия и продължава с думи като: „Близо година живях с отворен череп. След първоначалната операция, раната не само не зарастваше, а от нея изтичаше течност и се виждаше металната мрежа под кожата на главата ми. Всички лекари, към които се обърнах, отказаха да се ангажират с моя случай". Докато не се среща с д-р Петър Маджуров от болница "Софиямед", който заедно с екипа на Клиниката по неврохирургия днес нарича "спасителя на нейната съдба".

Ето и цялата история на Мария:

Мария забелязва лека подутина под веждата си като първоначално мисли, че е ухапана от насекомо. След като тя обаче не спада, а увеличава размера си, жената търси консултация с лекар първоначално в Стара Загора. Там медиците поставят диагнозата й - менингиом и получава препоръката за проследяване на състоянието си, но след като размера на образуванието продължава да расте, тя търси консултация със специалисти в Пловдив. След редица високоспециализирани изследвания и биопсия на образуванието, Мария е насочена към Столична болница за провеждане на консултация от специалист по лъчетерапия. Той отхвърля необходимостта от провеждането на лъчелечение. Така в безизходица Мария търси консултация със специалисти от Турция и Русия, които я насочват за оперативно лечение в столично лечебно заведение, където Мария е оперирана и образуванието е отстранено. На мястото, откъдето то е премахнато, специалистите поставят мрежа, която служи като своеобразна предпазна пластика на мястото на дупката в черепната кутия. За съжаление след извършената кранеопластика (поставяне на черепна пластика) Мария получава усложнения, поради които с времето раната на главата й постепенно се отваря до такава степен, че металната мрежа може да се види с просто око.

„Направих повторни консултации, но никой не намираше решение на моя случай“, разказва тя. Така лутането на Мария продължава близо година, а отчаянието на жената я кара да прави консултации със специалисти отново извън страната.

Мария научава, че неврохирургът д-р Петър Маджуров консултира пациенти в България заедно със своя екип от Германия, записва си час и още при първата си среща с него, той не само не я отпраща, но ѝ вдъхва надежда, че може да ѝ помогне.

„Като че ли рядко вече човек може да срещне толкова емпатично отношение, което срещнах в лицето на д-р Маджуров, който не просто професионално се ангажира със случая ми, но и ме успокои чисто човешки, че няма пречка операцията да не е успешна. Нещо, което многократно бях чула месеци преди срещата ми с него“, казва Мария.

Д-р Маджуров и екипа на Клиниката по неврохирургия в "Софиямед" осъществяват сложна реоперация по премахване на инфектираната черепна пластика и извършване на пластично затваряне на кожата на главата.

„Това е често срещан тип операция в нашата практика“, коментира изявеният германски неврохирург. Той разказва, че при случай като на Мария инфектираната материя се премахва и след 6 месеца се пристъпва към планиране на изработка на 3D принтирана нова индивидуална черепна пластика, която да замени липсващата част от черепната кутия.

„Фокусът беше върху бързото овладяване на инфекцията и успешното затваряне на раната. Възстановителният период след операцията на Мария премина без усложнения, което е повече от чудо след месеците „мъчения“, които дамата е преживяла“, разхождайки се с буквално отворен череп“, казва д-р Маджуров.

Днес Мария е благодарна, че отново може да се радва на пълноценен начин на живот, далеч от, по нейните думи, „кошмара на отворената рана“, близо до семейството си, очаквайки с нетърпение контролния преглед със „спасителя на нейната съдба“ – д-р Маджуров.

От своя страна от лечебното заведение й благодарят за доверието в екипа им и й желаят скорошни срещи по хубави поводи с нейните специалисти.

А консултация с немският екип специалисти неврохирурзи в УМБАЛ "Софиямед", които освен мозъчни операции, извършват и гръбначни операции при дискова херния, сколиоза, стеснение на гръбначно-мозъчния канал (стеноза) и др., може да се запише на тел. 02 465 00 00 или онлайн в платформата Superdoc.bg