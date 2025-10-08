Изследванията и ранната диагностика спасяват животи

Поставете здравето си на първо място с CHECK-UP пакетите на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ - Габрово

За информация и записване: 0893 68 83 76

МБАЛ „Свети Иван Рилски“ - Габрово предлага за удобство на пациентите възможността да се прегледат профилактично цялостно, бързо и без да чакат с часове по кабинети чрез специално изготвени платени CHECK-UP пакети, чиито изследвания и прегледи се извършват на едно място и в един ден. Резултатите също се предоставят бързо, точно и ясно.

Редовните профилактични прегледи са най-добрият начин за проследяване на здравословното състояние и за ранна диагностика на заболявания. С правилните изследвания и прегледи навреме се откриват рискови фактори за често срещани хронични заболявания, идентифицират се страдания, които обикновено протичат без симптоми, сравняват се важни данни от предходни контролни прегледи и изследвания. Обръща се специално внимание на редица вредни фактори и влияния от живота на човека, което е стимул за предприемане на мерки за здравословен начин на живот. А при своевременно поставена диагноза, навреме се предприема необходимото лечение и пациентът по-лесно се справя с проблема.

С избирането на CHECK-UP пакетите на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ - Габрово обръщате необходимото внимание на здравето си, за да бъдете спокойни и усмихнати. Изготвените специални платени пакети предвиждат профилактични изследвания за жени и мъже, за човешкия папиломен вирус, има кардиологичен пакет, стандартен и др. (повече информация ще откриете във фейсбук профила на болницата -https://www.facebook.com/mbalivanrilskigabrovo/?locale=bg_BG).

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Габрово и Медицинският център „Св. Иван Рилски“ ЕООД - Габрово се превърнаха в избор за получаване на здравни грижи не само от жителите на Габрово и областта, но и от пациенти от цяла България.

Днес МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Габрово впечатлява с високо ниво на диагностика и лечение от професионално подготвени специалисти, с персонално отношение и отговорност към пациентите, със съвременна апаратура и оборудване, разполага също с модерен интериор, удобен както за пациентите, така и за здравните служители. Всеки ден с работата си екипите на многопрофилната болница в Габрово и на Медицинския център „Св. Иван Рилски“ ЕООД - Габрово следват мисията да са в услуга на общественото здраве и да предоставят здравни грижи на пациентите на възможно най-високо ниво.

Поставете здравето си на първо място, отделете време за профилактика и посетете МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Габрово.

Вашите лекари Ви очакват на адрес: гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 9.