Силви Кирилов: Здравната система се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 години

Здравната система се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 години, а не на младите лекари, каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов. Министър Кирилов присъства на откриването на реновирана Клиника по детска ортопедия в Специализираната болница за активно лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев", предаде БТА. На въпрос на коя формула е привърженик за повишаване на възнагражденията на специализантите – чрез Колективния трудов договор или като процент от средната брутна работна заплата, министър Кирилов каза, че е привърженик за увеличение на трудовите доходи на всички участници в здравната система.

В момента системата се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 години, каза още министър Кирилов. В отговор на въпрос какво би могло да бъде увеличението на заплатите на младите лекари с оглед предложения за следващата година бюджет министър Кирилов каза, че „българската здравна система не се крепи на младите лекари“. „Младите лекари имат своите задължения, амбиции, обучението не е по закона за скачените съдове, там се изискват и научни ръководители, необходимо е и практическо обучение, там е необходима и теоретична подготовка и натрупване на определен опит, който в определено време след три, четири или пет години да бъде на такова ниво, че да позволява самостоятелна дейност и самостоятелни решения“.

Дали ще бъде спазен срокът до 1 януари 2026 г. да бъдат увеличени заплатите им – може би ще искат слънцето да изгрява от запад, но аз не мога да го осигуря - същото е и с финансите. Министерството на здравеопазването (МЗ) не е финансово министерство, каза още той. МЗ има един бюджет, има едни структури, за които ние отговаряме – второстепенните разпоредители на средства, държавните психиатрични болници и др., където сме предприели определени мерки и тези желания са регистрирани в Министерството на финансите. Сега имаше подготовка за бюджета и ние сме дали тези цифри, имаме нашите аргументи и активно участваме в дискусията с нашите желания и активни аргументи, каза още той и даде пример с центровете по трансфузионна хематология, в които има диспропорции и МЗ желае да няма такива диспропорции. Задачата на МЗ е със своята политика и аргументи да не засилва диспропорциите, които са от десетилетия в системата. Непрекъснато сме в контакт с Министерството на финансите, нашите цифри ги защитаваме. МЗ не е финансов орган, ние получаваме бюджет от Министерството на финансите по определени пера, като миналата година сме дали предложенията си за бюджета за следващата година, посочи министърът на здравеопазването.

По-късно днес се предвижда студенти по медицина и лекари специализанти отново да излязат на протест. След няколко техни протеста през лятото, в които настояваха за повишаване на възнагражденията им, за повишаване на заплащането на нощен труд, както и за прозрачност в конкурсите за зачисляване за специализация, бяха организирани срещи с министър Кирилов и с членовете на парламентарната комисия по здравеопазване. От МЗ направиха предложения за промени в наредбата за специализации, а от комисията по здравеопазването приеха на първо гласуване общ законопроект за промени в Закона за лечебните заведения. Законопроектът ще бъде обсъден на второ гласуване по време на заседание на комисията утре.