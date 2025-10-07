Ортопедът д-р Йовко Червенков е новият директор на УМБАЛ "Пловдив"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Досегашният шеф д-р Динчо Генев е втори в конкурса

Ортопедът д-р Йовко Червенков е новият изпълнителен директор на УМБАЛ "Пловдив", популярна като Окръжна болница. Това става ясно от резултатите от проведения конкурс, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването.

За ръководния пост в здравното заведение се бореха трима - досегашният директор д-р Динчо Генев, д-р Йовко Червенков и специалистът по съдебна медицина д-р Марин Балтов.

Въпреки че част от медиците в УМБАЛ "Пловдив" изразиха подкрепата си за досегашния директор д-р Генев, той не успя да спечели проведения конкурс и да оглави болницата отново. Остава втори в надпреварата.

Новото попълнение в състава на Съвета на директорите е Димитър Станков. Той е класиран на първо място след последния етап от конкурса.