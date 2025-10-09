Световният ден на зрението се отбелязва от 1998 г. през втория четвъртък от месец октомври по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) в сътрудничество с Международната агенция за превенция на слепотата (МАПС).

Целта е да се привлече вниманието на обществеността към възможностите за лечение на очните болести и за предотвратяване на слепотата. По данни на СЗО над 2,5 млрд. души в света имат проблеми със зрението, като при половината от тези случаи е имало възможност за предотвратяване на увреждането. По данни на МАПС в България хората с нарушено зрение са над 1,3 милиона, като 20 000 от тях са слепи.

Световният ден на зрението е ден за информираност. Превенцията е най-доброто лечение. Ежегодните профилактични прегледи с оглед на очни дъна при разширена зеница могат да поставят ранна диагноза при редица заболявания на окото.

Профилактиката на зрението трябва да започне още в ранна детска възраст. Честа патология при децата са кривогледството, скрити рефракционни аномалии, които могат да доведат до неправилно развитие в бинокулярното зрение и мързеливо око. Късното откриване на някои от тях се съпътства от трайно и необратимо намаление на зрението.

Най-честите очни заболявания със социална значимост са диабетната ретинопатия, глаукомата, възрастовата дегенерация на макулата, отлепването на ретината и катаракта.

Диабетната ретинопатия се развива при диабет с давност над 10 години. Увредата на кръвоносните съдове нарушава храненето на тъканите. Развиват се тежки усложнения – кръвоизливи в стъкловидното тяло, оток на макулата, тракционно отлепване на ретината, вторична глаукома. Те изискват системно лечение с инжекционни медикаменти (AntiVEGF), лазер, хирургични интервенции. При тежките напреднали случаи зрението може да се загуби безвъзвратно. Ранното откриване на диабетната ретинопатия позволява контрол на заболяването и запазване на зрителната острота. При пациенти с първи тип диабет контролните прегледи при офталмолог трябва да започнат 5 години след поставяне на диагнозата; при втори тип диабет – при поставяне на диагнозата.

Глаукомата е наричана „тихият убиец“. Липсата на симптоми и бавната прогресия водят до късна диагноза. Заболяването е свързано с атрофия на зрителния нерв при високо или ниско очно налягане и необратима загуба на периферно зрение. Ранното откриване е възможно само при профилактични прегледи и оценка състоянието на зрителните нерви. Използват се компютърна периметрия и ОСТ (оптичен скенер) на зрителния нерв. Лечението е с капки, лазер и глаукомна хирургия. Ранното откриване позволява контрол и запазване на зрителната функция.

Възрастовата дегенерация на макулата е често заболяване във възрастта след 50 години. Води до загуба на централно зрение и социална инвалидизация. Пациентите на могат да четат. Съществуват три форми –суха, влажна форма и географска атрофия. Сухата форма е ранната изява на заболяването, която може да се усложни във влажна форма, при която прорастват кръвоносни съдове в макулата, и в географска атрофия – при която тъканта атрофия. Сухата форма се лекува с лазер (2RT – наносекунден лазер, патентован за профилактика на друзи). Влажната форма се лекува с вътреочни инжекции (AntiVEGF медикаменти). Здравната каса реимбурсира тези медикаменти и прави достъпно лечението за пациентите. Географската атрофия няма лечение в нашата страна. Съществуват вътреочни медикаменти, които забавят прогресията, но те не са одобрени в Европа. Ранното лечение на влажните форми съхранява централното зрение. Профилактиката на сухите форми с наносекунден лазер намалява риска от прогресия към географска атрофия и влажна форма.

Отлепването на ретината е спешно състояние. Често се предхожда от светкавици и черни точки пред засегнатото око. Те се дължат на разкъсване на ретината. Оглед на периферната ретина и лазерна профилактика може да предотврати отлепване на ретината. Отлепването на ретината налага спешна хирургична интервенция с неясна зрителна прогноза.

Катарактата е възрастово или патологично помътняване на естествената леща на окото. Води до намаление на зренето. Препоръчва се отстраняване на катарактата и имплантация на вътреочна леща, което възстановява зрението на пациентите. Не всяко намаление на зрението е катаракта. Често зад катарактата се крият други болестни промени на окото като диабетна ретинопатия, глаукома, макулена дегенерация, съдови инциденти на окото. Тяхното пропускане при поставяне на диагноза „катаракта“ води до лош постоперативен резултат и усложнения.

Съществуват още много заболявания на окото, които налагат превенция. Такова заболяване е кератоконусът. То се среща при млади пациенти и при деца. Свързва се с развитие на късогледство и астигматизъм, които прогресират. От 2004г. съществува лечение –Crosslinking. Това е процедура , която повишава твърдостта на роговицата и спира развитието на заболяването. Късното откриване на кератоконуса води до тежки промени в роговицата и необходимост от кератопластика –присаждане на донорска роговица.

Като заключение на този обзор на най-честите социално значими заболявания, най-важна е превенцията! Ранното откриване за заболяванията позволява ранно ефективно лечение и съхраняване на зрителната функция. Качеството на зрението е тясно свързано с качеството на живота на хората.