ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21455972 www.24chasa.bg

Националният каталог за медицинско осигуряване в Китай съдържа над 230 противоракови лекарства

КМГ

872
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Повече от 230 противоракови лекарства присъстват в китайския национален каталог за медицинско осигуряване, покривайки над 20 често срещани вида рак, включително рак на белите дробове, гърдата и стомаха, съобщиха от Националната администрация за здравна сигурност.

Администрацията ускорява включването на нови и ефективни лекарства в каталога, като някои нови противоракови лекарства се добавят по-малко от година след одобрението им.

Анализ на Китайската асоциация за борба с рака, базиран на медицински досиета от 2023 г., показва, че петгодишната преживяемост на пациентите с рак в Китай е нараснала от 33,3% преди десетилетие до 43,7% в края на 2023 г.

В допълнение към лекарствата, които директно лекуват рак, националният каталог за медицинско осигуряване покрива и други основни поддържащи лекарства.

Още здравни новини вижте тук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание