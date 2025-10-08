Учени разкриха защо болните от Алцхаймер рядко развиват рак

Проучване, проведено от Онкологичния център „Холингс" към Медицинския университет на Южна Каролина (MUSC) разкри как известният протеин амилоид-бета, участващ в невронната дегенерация, характерна за заболяването, може да укрепи имунната ни система срещу рак.

В продължение на няколко десетилетия учените наблюдават странен парадокс: хората с болестта на Алцхаймер имат много по-нисък риск от развитие на рак. Досега това явление оставаше необяснимо, но екипът на изследователя Бесим Огретмен, заместник-директор по фундаментални изследвания в Онкологичния център „Холингс", разреши част от мистерията.

Откритието им се основава на изненадваща идея: същата молекула, отговорна за амилоидните плаки в мозъка, изглежда има защитен ефект върху определени имунни клетки, особено Т-лимфоцитите. Тези клетки играят ключова роля в борбата с туморите , но тяхната ефективност отслабва с възрастта. При пациентите с Алцхаймер, напротив, те сякаш възвръщат неочаквана жизненост.

Учените са изследвали как амилоидният прекурсорен протеин (APP) и един от неговите фрагменти, амилоид-бета 40, взаимодействат в рамките на Т-клетките. С напредване на възрастта тези клетки свръхактивират вътрешен процес на митохондриално почистване , наречен митофагия, който е отговорен за загубата на енергия и намалената работоспособност. При мишки с аномалии, подобни на наблюдаваните при болестта на Алцхаймер, учените са открили, че амилоид-бета блокира тази прекомерна митофагия, поддържайки имунните клетки по-здрави, пояснява „Ню Атлас".

Това откритие е потвърдено в няколко експеримента: тумори, имплантирани в мишки с Алцхаймер, са растели много по-бавно. А когато изследователите са прехвърлили Т-клетки от тези гризачи на здрави мишки с рак, растежът на тумора от своя страна се е забавил. С други думи, противораковият ефект наистина е идвал от самите имунни клетки. Наблюдаваният механизъм изглежда включва биологично съединение, наречено фумарат, което е от съществено значение за правилното функциониране на митохондриите. Чрез поддържане на нивата на фумарат, APP протеинът може да предотврати вредна верижна реакция: загуба на клетъчна енергия, разрушаване на митохондриите и метаболитно разрушаване. APP може също да блокира движението на друга молекула, керамид, която участва в задействането на митофагията.

За да проверят тази хипотеза, изследователите се опитали да възпроизведат ефектите на амилоид-бета без Алцхаймер: чрез добавяне на фумарат или „нови" митохондрии към стареещите Т-лимфоцити, те успели да възстановят техните противоракови способности. Клетките, сякаш подмладени, отново станали активни срещу тумори. Това явление не се ограничава само до гризачи. Същите тенденции са наблюдавани и при по-възрастни хора : тези с Алцхаймер са имали по-стабилни нива на фумарат и по-ефективни Т-клетки от тези без болестта. „Техните имунни клетки са се държали като тези на по-младите индивиди", подчертава Огретмен и пояснява: „Това е завладяващ път за разбиране как да се съживи стареещата имунна система".

Това откритие отваря неочаквани терапевтични перспективи. Чрез насочване към митофагията или възстановяване на нивата на фумарат, може да е възможно да се стимулира имунната система на възрастните хора или дори да се подобри ефективността на противораковите имунотерапии, пише БГНЕС.