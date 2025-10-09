Проф. д-р Тодор Кантарджиев: След наводнение се пие само преварена вода

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При наводнения обикновено в питейната вода навлизат фекални води от канализацията и затова хората трябва да пият само преварена вода, посъветва епидемиологът проф. д-р Тодор Кантарджиев.

Той препоръчва да се преварява и водата, която се използва за готвене и за миене на съдове, за да не проникнат опасните бактерии ешерихия коли.

Според професора заради кризата с боклука в София ще се увеличат бездомните котки и кучета. Опасността от зарази обаче по негова преценка не е много голяма.

Д-р Кантарджиев припомни, че есента носи вируси, значи и хората трябва да си припомнят противоепидемичните мерки за дистанция и дезинфекция.

Разумно е хората да се ваксинират срещу грип, първите случаи от който се очакват през ноември, прогнозира епидемиологът.

