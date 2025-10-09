ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

18 години затвор за обвинените в опит за убийство ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21461646 www.24chasa.bg

Проф. д-р Тодор Кантарджиев: След наводнение се пие само преварена вода

1236
Проф. Тодор Кантарджиев Снимка: Нова тв

При наводнения обикновено в питейната вода навлизат фекални води от канализацията и затова хората трябва да пият само преварена вода, посъветва епидемиологът проф. д-р Тодор Кантарджиев.

Той препоръчва да се преварява и водата, която се използва за готвене и за миене на съдове, за да не проникнат опасните бактерии ешерихия коли.

Според професора заради кризата с боклука в София ще се увеличат бездомните котки и кучета. Опасността от зарази обаче по негова преценка не е много голяма.

Д-р Кантарджиев припомни, че есента носи вируси, значи и хората трябва да си припомнят противоепидемичните мерки за дистанция и дезинфекция.

Разумно е хората да се ваксинират срещу грип, първите случаи от който се очакват през ноември, прогнозира епидемиологът.

Очаквайте още подробности от актуалните препоръки на проф. д-р Кантарджиев.

Още здравни новини вижте тук
Проф. Тодор Кантарджиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)