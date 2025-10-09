Безплатни ваксини срещу COVID-19 и дифтерия за бременни ще правят в УМБАЛ "Свети Георги"

Не е нужно направление, а само предварително записан час

Безплатни ваксини срещу COVID-19 и дифтерия, тетанус и коклюш за бременни ще правят в УМБАЛ "Свети Георги" в База 2, съобщават от здравното заведение. За поставянето им не е нужно направление, а само предварително записване на час.

"Важно е също лицата, които не са боледували от варицела в миналото, да се ваксинират срещу заболяването, защото пикът се очаква края на зимата и през цялата пролет", посочва доц. Христиана Бацелова, която е началник на „Хигиенно-епидемиологичен отдел" в болницата.

Най-подходящият момент за поставяне на противогрипна ваксина е октомври, но според специалистите това може да стане и по всяко време на сезона. Срещу COVID-19 също вече е достъпна. Освен тях, целогодишно могат да се прилагат и пневмококови ваксини, които са задължителни за деца и препоръчителни за възрастни над 65 години, както и за хора с хронични заболявания. Ваксината срещу варицела се препоръчва за всички, които не са преболедували.

Епидемията на грипа се очаква в периода януари–март. Той започва рязко и се отличава от така наречените настинки, които протичат по-плавно.