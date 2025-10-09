Нефрологът д-р Теодор Кускунов говори за предимствата за организма от приема на достатъчно течности

Пиенето на вода е един от най-лесните и същевременно най-важните начини да се погрижите за организма си – без да го натоварвате със спазването на сложни режими или с приема на излишни добавки. Хидратацията често се свързва със здравето на бъбреците, но нефрологът д-р Теодор Кускунов подчертава, че тя има пряко значение за поддържането на баланса в целия организъм и е особено важна за правилното функциониране на сърдечно-съдовата система. Той добавя, че именно затова регулярният прием на достатъчно течности е от съществено значение за хора със сърдечно-съдови заболявания.

Лекарят с над 10-годишен опит в областта на бъбречните заболявания посочва, че при хора с артериална хипертония – особено когато тя е придружена от сърдечна или бъбречна недостатъчност – приемът на течности трябва да бъде внимателно балансиран. „Недостатъчната хидратация може да повиши вискозитета на кръвта и да затрудни работата на сърцето. Същевременно прекомерният прием на течности може да доведе до обемно претоварване, проявяващо се с повишено кръвно налягане, отоци и задух“, пояснява д-р Кускунов.

Д-р Теодор Кускунов

Той обръща внимание, че е важно пациентите да се съобразяват с индивидуалните препоръки на своя лекар, включително и по отношение на вида вода, която консумират. При хора с артериална хипертония например се препоръчва ограничаване на натриевия прием, включително избор на ниско минерализирани води с натриево съдържание под 20 mg/l. Такава е DEVIN Изворна, която се бутилира директно от извора и съдържа около 4,86 mg/l натрий.

При някои бъбречни състояния приемът на води с по-високо съдържание на бикарбонати – като например DEVIN Минерална – могат в известна степен да повлияят киселинността на урината, което в определени случаи има благоприятен ефект за профилактика на образуването на някои видове бъбречни камъни. Все пак най-важният и доказан фактор за превенция на бъбречно-каменната болест остава достатъчният прием на течности, така че урината да бъде бистра и с обем около 2–2,5 литра на ден. „Разбира се, когато дадена вода се използва с терапевтична цел, винаги препоръчвам първо консултация с лекар“, допълва още нефрологът.

Приемът на минерали чрез водата за подпомагане или профилактика на определени състояния се препоръчва все по-често от редица лекари. Скорошна анкета, проведена от Credoweb сред медицински специалисти, показва, че 65% от анкетираните лекари препоръчват минерална вода като част от лечението или профилактиката на различни състояния.

Минералната вода е също така подходящ избор за хора с активен начин на живот. При ежедневие, свързано с редовна физическа активност, спорт или работа при високи температури, се препоръчва повишен прием на течности. Според д-р Кускунов в такива случаи е по-добре да се консумира минерална вода с по-високо съдържание на електролити. По негови думи при усилено отделяне на пот е важно не само да се компенсира водната загуба, но и да се възстанови електролитният баланс.

Д-р Кускунов разделя изворната и минералната вода на два различни типа естествени води, които се различават по своя произход, минерален състав и приложение. Той обяснява, че изворната вода произхожда от подземни източници и преминава през различни геоложки слоеве, където се пречиства естествено. Тя има ниско до умерено съдържание на разтворени минерали, което я прави подходяща за ежедневна консумация от цялото семейство, включително и за приготвяне на храна и напитки. Бутилира се в естествения си вид и не се подлага на химическа или механична обработка. Минералната вода също идва от подземни водоизточници, но се отличава с по-високо и по-стабилно съдържание на разтворени минерали като калций, натрий, хлориди, сулфати, флуор и др. Затова, в зависимост от минералния си състав, някои минерални води могат да се използват и с терапевтична цел.