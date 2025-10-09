Все по-малко са личните лекари във Врачанско, младите бягат от тази практика

С всяка година заедно с населението във Врачанско намалява и броя на общо практикуващите лекари, сочи статистиката на здравната каса в региона. В цялата област работят 82-ма лични лекари, а 12 от тях са вече над 70 години.

В региона живеят около142 хиляди души и всяко джипи се грижи за над 1700 пациенти. Липсата на регистрирани практики обаче често води до дисбаланс. В община Хайредин има само един регистриран лекар, на който се налага да обслужва повече от 3 500 пациенти.

Най-малко пациенти – 1 166, имат общопрактикуващите лекари в Роман, където са регистрирани четирима, а населението е 4 665 души. Над 2 200 пациенти имат лекарите в общините Мездра, Мизия и Козлодуй.

В община Враца пък са работещите лични лекари са 36 и всеки от тях се грижи средно за по 1 500 пациенти. В Борован практикуват трима лични лекари, в Криводол - петима, а в Бяла Слатина – 13. Младите лекари не избират да бъдат джипита и според анализите през 2030 г. почти 70 на сто от докторите, при които пациентите търсят първа помощ, ще са на пенсионна възраст.