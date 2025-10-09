КМГ: Китай постига стабилно развитие на здравната си система за последните 5 години

По време на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.) в Китай бе създадена най-голямата в света система за превенция и контрол на заболяванията и най-голямата система за здравни услуги. Капацитетът, достъпността и справедливостта на здравните услуги се подобряват и усъвършенстват непрекъснато.

До края на 2024 г. страната разполага с 1,09 милиона здравни заведения и 15,78 милиона здравни специалисти. Качеството и ефективността на медицинските услуги непрекъснато се подобряват. Над 90% от жителите могат да стигнат до най-близкото медицинско заведение за едва 15 минути, а първичните здравни заведения обикновено са оборудвани и за предоставяне на услуги в областта на традиционната китайска медицина.

Основната медицинска застраховка обхваща над 1,3 милиарда жители, като поддържа процент на записване от около 95%. Това значително намалява финансовата тежест на медицинските разходи за обществото.

През последните пет години основните здравни показатели на населението в Китай отбелязаха значително подобрение. Към 2024 г. средната продължителност на живота в страната достига 79 години, което е с 1,1 години повече в сравнение с 2020 г. В същото време осем провинции отбелязват средна продължителност на живота над 80 години.