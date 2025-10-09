ВМА и Агенцията за закрила на детето разясниха пред ученици последиците от "модерната дрога"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) продължават участието си в националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) срещу употребата на опасни вещества. Този път инициативата гостува в 57 СУ „Св. Наум Охридски", където десетки ученици чуха от първо лице какви са реалните последици от употребата на наркотици и „модерна дрога".

В залата пред децата застана д-р Шасине Вели – токсиколог и алерголог от Клиниката по спешна токсикология на ВМА, която сподели конкретни случаи от практиката си: Виждаме млади хора, които попадат в болница в тежко състояние, понякога от чисто любопитство. Истината е, че съвременните синтетични вещества са непредвидими и често фатални. И децата трябва да знаят тази истина навреме, подчерта тя.

От години ВМА е партньор на различни институции в усилията за превенция на зависимости сред младите хора.

Съвети към учениците:

Не вярвайте на мита, че „веднъж няма да навреди". Една доза може да е достатъчна, за да причини необратими щети.

Ако някой ви предлага „нещо ново", потърсете информация от надежден източник – лекар, родител, учител.

Не се доверявайте на това, което виждате в социалните мрежи – голяма част от „модерните дроги" са токсични и често фалшифицирани.

Съвети за родителите:

Говорете с децата си открито и спокойно. Изслушвайте, не съдете.

Следете за внезапни промени в поведението – изолация, тревожност, спад в училище, нарушения на съня.

При съмнение потърсете професионална помощ

Превенцията започва с доверието – когато децата чуят истината от лекар, който всеки ден вижда последствията от употребата на наркотици, посланието достига много по-дълбоко. Затова партньорството с ВМА е от ключово значение за успеха на кампанията, коментира председателят на ДАЗД Теодора Иванова.

Към разговора се присъедини и Невяна Владинова – лице на кампанията и пример за здравословен начин на живот, която разказа на учениците как спортът и дисциплината изграждат самоувереност и устойчивост срещу натиска на средата.

Националната кампания ще продължи в цялата страна с цел да достигне до възможно най-много млади хора и да ги насърчи да направят информиран избор – живот без зависимости.