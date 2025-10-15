Ограничена подвижност на ставите – усложнение на диабета, което често остава недиагностицирано

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Високите стойности на кръвната захар променят структурата на колагена в тъканите, като го правят по-твърд и по-малко еластичен

Ръцете също могат да пострадат вследствие на захарния диабет. Едно такова усложнение е диабетната хейроартропатия (от старогръцки “хейро” означава ръка, а “артро” - става), известно още като Синдром на ограничената ставна подвижност.

То засяга най-вече малките стави на ръцете и води до ограничение в подвижността им. За разлика от някои други усложнения на диабета, това състояние не представлява сериозна заплаха за болния, но може да превърне редица ежедневни задачи, които изискват фини движения на ръцете, в истинско предизвикателство.

Това усложнение не е широко познато и често остава недиагностицирано. Според различни проучвания между 8 и 58 процента от пациентите с диабет могат да го развият. Среща се както при диабет тип 1, така и при тип 2.

Как се стига до диабетната хейроартропатия?

Счита се, че факторите, които повишават вероятността от развитие на това състояние, са:

Дългогодишен диабет

Лош контрол на кръвната захар

Съдови и неврологични усложнения на диабета

Напреднала възраст

Тютюнопушене

Механизмите, които водят до диабетната хейроартропатия, не са напълно изяснени. Приема се, че високите стойности на кръвната захар променят структурата на колагена в тъканите около ставите, като го правят по-твърд и по-малко еластичен. Допринасящи фактори са и патологичните промени в съдовете и нервите, които също се дължат на захарния диабет.

Какви са симптомите?

Болка при това състояние няма. Проявите му започват постепенно и прогресират с течение на времето. Те включват:

Скованост на ръцете и пръстите

Ограничение в обхвата на малките стави на ръцете

Груба кожа с восъчен вид най-вече по гърба на пръстите

Ограничена способност на ръката да извършва фини движения

Намалена сила на захвата

Най-често засегнати са малките стави симетрично и на двете ръце. В началото симптомите ангажират малкия пръст и постепенно преминават към останалите пръсти. По-рядко процесът може да обхване и ставите на китките, лактите, раменете, ходилата и други. Някои проучвания дори сочат, че това състояние може да бъде един от факторите за развитие на т. нар. диабетно стъпало.

Как се диагностицира?

Има два признака, с помощта на които може да се установи наличието на това състояние.

Единият се нарича “молитвен” признак - стремите се да допрете плътно двете си ръце. Ако те не са в плътен контакт една с друга, то тогава е възможно да страдате от това усложнение. Вторият признак е подобен, но този път правите опит плътно да допрете едната си ръка към повърхността на маса.

Трябва да се има предвид, че и други заболявания могат да доведат до сходна симптоматика и до изява на гореспоменатите признаци. Примери за такива са контрактура на Дюпюитрен, теносиновит, склеродерма и други.

Може ли да се лекува и предотврати?

Диабетната хейроартропатия не може да бъде напълно излекувана, но ходът и симптомите ѝ могат да се повлияят положително чрез следните мерки:

Добър контрол на кръвната захар

Физиотерапевтични процедури

Кортикостероидни инжекции

Спиране на тютюнопушенето

Хирургична интервенция при напреднали случаи

Най-добрата мярка не само за забавяне развитието на това състояние, но и за неговата превенция е стриктното следене на кръвната захар и поддържането ѝ в нормални граници. Редовните упражнения за разтягане и укрепване на ръцете също могат да имат принос в профилактиката на диабетната хейроартропатия.

44% от диабетиците не подозират, че са болни

Кога за последен път проверихте кръвната си захар? Може би си струва да се поинтересувате.

44% от хората на 15 и повече години, живеещи с диабет, не са диагностицирани. Дори не подозират, че го имат, сочи анализ, публикван в сп. The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Проучването разглежда данни на 204 страни от 2000 до 2023 г.

“По-голямата част от хората, за които докладваме в проучването, имат диабет тип 2”, твърди Лорин Стафорд, водещият автор на проучването.

“Ранното диагностициране и лечение забавя опасните усложнения като сърдечни заболявания, бъбречна недостатъчност, увреждане на нервите и загуба на зрение”, обяснява и Рита Каляни, главен научен и медицински директор в Американската диабетна асоциация.

Пред CNN тя изброява най-честите симптоми на болестта - повишена жажда или глад, често уриниране, замъглено зрение, неочаквана загуба на тегло и умора.