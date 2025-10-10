Изкуствен интелект вече прогнозира коя леща е по-подходяща за окото на човека и къде хирургията има нужда от подобрение, казва известният офталмолог

- Доц. Групчев, всяка година във втория четвъртък на октомври се отбелязва Световният ден на зрението. Целта на този ден е да повиши осведомеността за болестите на очите и да насърчи профилактиката. Кои са най-тежките заболявания на очите?

- Основните социалнозначими заболявания са катаракта (перде на очите), глаукома, макулна дегенерация и диабетна ретинопатия. За съжаление, все още има пациенти, които закъсняват за подходящото лечение поради липса на информация или погрешно насочване.

Профилактиката на очите е препоръчителна за всяка възраст, но около 40 г., когато се появява пресбиопията (възрастовото далекогледство), тя става наложителна. Добре е проследяването да е на всеки 2 години.

За 50-годишните е задължително веднъж годишно да посещават офталмолог за скрининг и превенция. За възрастните на 60-65 г. ежегодният преглед трябва да е рутина, а спрямо диагнозата проверката на очите може да е и на 2 месеца.

- Твърди се, че тези болести се лекуват само с операция. Така ли е? Какви са новостите в очната хирургия?

- Най-често извършваната оперативна интервенция в света - факоемулсификацията на катаракта (т.нар. вътрешно перде), все още е златен стандарт за лечението.

При катарактата лещата на окото променя своята прозрачност и постепенно помътнява. Обикновено се появява след 60-65 г., но напоследък се диагностицира и при пациенти между 40 и 60 г. До голяма степен се дължи на рискови фактори като тютюнопушене, алкохол, хранене, начин на живот и околна среда. Най-често се среща при пациенти с диабет, продължителен или неконтролиран прием на медикаменти - особено кортикостероиди, и травматични увреждания.

Състоянието, което предшества катарактата, е именно възрастовото далекогледство. То представлява отслабване на акомодацията (способността на зрителния анализатор да променя фокуса, за да виждаме ясно обекти наблизо, средно или надалеч). Когато пациентът носи очила, те са допълнителна корекция на тази способност. Наричам я “автофокус” на окото като при камерите.

Напоследък расте броят на пациентите в пресбиопична възраст, които, за да не използват очила, се подлагат на операция за поставяне на мултифокални лещи в двете очи

- Кажете повече за вътреочните лещи?

- Има две групи - еднофокусни и многофокусни. Модерни са и лещите с удължен фокус - дават отлично зрение надалеч и функционално зрение наблизо, но често се налага ползването на очила. Мултифокалните осигуряват независимост от очилата.

- Как да помогнем на нашите читатели да изберат най-правилната леща за тях?

- Изключително важно е първо да бъде изградено доверие между пациента и хирурга. А правилният подбор зависи от резултатите от апаратни изследвания: оптична биометрия, оптична кохерентна томография, или ОСТ скенер, спекуларна микроскопия и роговична топография (при пациенти с астигматизъм).

Най-съвременният метод за измерване на диоптричната сила на лещата е оптичната биометрия. Уредът заснема всички биометрични данни на очната ябълка, дължина, пречупвателна сила на роговицата, големина на очните структури и други индивидуални показатели. Аз задължително изследвам и двете очи - все пак окото е чифтен орган. След това посредством калкулатори и формули машината дава прогноза за най-подходящата леща. Да не забравяме обаче, че лещата е само част от оптичната система на окото. За да имаме добро зрение, след операция е необходимо роговицата да остане невредима, макулата да е здрава, дискът на зрителния нерв - също.

Очният скенер също е задължително изследване преди имплантация на мултифокални лещи. Спекуларната микроскопия пък дава оценка на клетките от най-вътрешния слой на роговицата. При операция за катаракта част от тези клетки се увреждат. Изследването дава предварителна информация за това колко би била чувствителна роговицата на оток следоперативно и подсказва на хирурга да вземе допълнителни защитни мерки.

- Навлиза ли изкуственият интелект в офталмологията?

- В последните години се появиха онлайн платформи за хирургия на катаракта с изкуствен интелект, които освен че анализират статистически данните, подадени им от всички хирурзи по света, изследват т.нар. индивидуална оптимизация на хирурга. Анализът има положителен ефект върху подбора на лещи - особено при по-комплицирани пациенти.

С ИИ можеш да анализираш цялата операция на даден пациент. Програмата я разделя на отделни хирургически стъпки, води статистика за време, прецизност и ефективност и дава представа кои части от интервенцията имат нужда от подобрение.

- Вие “оптимизиран” ли сте?

- Разбира се. Очният хирург винаги трябва да е в крак с новостите, за да дава най-добрите резултати на своите пациенти. Самоанализът и изследването на резултатите са ключови в това да бъдеш успешен хирург. Доказано е, че лекарите се усъвършенстват най-добре, когато учат един от друг. Благодаря на всички колеги, които през последните години са ми помогнали да подобря хирургичните си резултати чрез анализ и обсъждане на клинични случаи.

- Какво открихте при анализите?

- Най-ценното, което установих, е колко по-добре се чувстват пациентите при двуочната операция за катаракта.

- Какво представлява тя?

- Това е хирургична разновидност, когато се взема решение да се оперират двете очи непосредствено едно след друго. Това, разбира се, има предимства и рискове. Според мен предимствата са повече:

Пациентът се подлага на операция веднъж;

Пациентите се адаптират по-бързо към имплантите - особено към мултифокалните лещи;

Възстановяването на зрението е симетрично и няма период на адаптация между оперирано и неоперирано око.

Имам доказателства, че хората са много по-доволни, но не всеки е подходящ за двуочна операция.

- Споменахте по-рано за глаукома, дегенерация на макулата и други заболявания, свързани с ретината? Какъв е трендът при тяхното лечение?

- Глаукомата е група заболявания на зрителния нерв, при които има необратима загуба на зрително поле, често съпроводена и с повишено вътреочно налягане. Доказва се с компютърна периметрия и скенер.

Глаукомата не може да бъде напълно излекувана, защото увредените влакна не се възстановяват, но може да бъде контролирана успешно - дори да се спре прогресията.

Последните тенденции клонят към заобикаляне на капките за очи, тъй като там няма контрол дали пациентът спазва предписаното лечение. Това фокусира вниманието на специалистите върху селективната лазерна трабекулопластика – лазерен терапевтичен подход или специални глаукомни микроимпланти.

- А как се лекуват дегенерация на макулата и диабетната ретинопатия?

- Има две разновидности на макулната дегенерация - суха и влажна.

Фотобиомодулацията дава успешен резултат при суха макулна дегенерация. Тя се извършва със специална машина - вече я има и у нас.

За влажната форма се прилагат инжекционно медикаменти, които потискат отделянето на ендотелния съдов растежен фактор. Често са нужни 6-9 апликации годишно.

Предстоят открития за хирургично лечение на влажната форма на дегенерация на макулата. Част съм от екип, който скоро ще извърши такава операция.

Диабетната ретинопатия пък засяга очите и води до намалено зрение и дори слепота. Най-важното при пациентите с диабет е контролът на кръвната захар и кръвното налягане. За съжаление, голяма част от пациентите не са наясно какво е гликиран хемоглобин. HbA1c показва средна стойност на кръвната захар за предходните 8-12 седмици. Над 70% от всички очни усложнения, свързани с диабет, могат да бъдат предотвратени при добър контрол на кръвната захар (HbA1c под 7%).

Профилактика се прави с лазер и медикаменти, подобни на тези, които се използват при дегенерация на макулата. При пациентите с лош контрол и вътреочните кръвоизливи се извършва по-сложна операция, наречена витректомия, и много често се налага имплантация на силикон.