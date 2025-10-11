Вместо нерви и опашки - НЗОК вече е в телефона с електронни услуги за пациентите

През сайта www.nhif.bg е лесно да бъде открит лекар, болница и да се осигури достъп до здравно досие

Очаква се касата да пусне виртуален асистент с изкуствен интелект за по-бърза комуникация

В последните години Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прави всичко възможно здравноосигурените лица да получат възможно най-лесен достъп до услугите, които предлага. През сайта на институцията www.nhif.bg става все по-лесно да бъде открит лекар, болница, да се провери дали здравноосигурителната книжка е валидна, да бъде избран нов личен лекар или да се осигури достъп до здравно досие.

Кой може да използва тези услуги?

Достъп до рубриката “Е-услуги на НЗОК” имат всички граждани - независимо от здравноосигурителния статус, както и договорните партньори на здравната каса.

Кои са най-често използваните електронни услуги?

l Проверка на здравно досие

Това е услуга, която изисква електронен подпис или Уникален код за достъп (УКД). Здравното досие дава информация за всички извършени медицински и дентални дейности от 2009 г. насам, заплатени от здравната каса.

Право на достъп до Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК - чрез електронен подпис или уникален код за достъп (УКД), имат само здравноосигурени лица дори в случаите, когато здравноосигурените права са прекъснати.

Може да разполагате с медицинската си информация и да имате контрол над нея и чрез приложението Е-здраве (базирано на Националната здравноинформационна система - НЗИС). НЗОК, Министерството на здравеопазването и “Информационно обслужване” осигуряват възможност за сдвояване на мобилните устройства с приложението чрез свои служители в цялата страна.

Тъй като информацията, съдържаща се в ПИС на НЗОК, е за по-дълъг исторически период от по-скоро създадената НЗИС, трите институции стартираха процес по миграция на данните, като обединението на двата информационни масива ще повиши значително качеството на здравните услуги в България. Така ще се съкрати времето за обслужване, а пациентите ще имат по-голяма възможност да контролират здравната система, да я предпазват от злоупотреби и източване на публичен ресурс. Очаква се процесът да приключи скоро.

l Онлайн избор на личен лекар

Тази електронна услуга дава възможност да се подаде онлайн заявка за избор на общопрактикуващ лекар, да я разгледа или да я откаже. Всеки личен лекар с действащ договор е включен в услугата. В Закона за здравното осигуряване, както и в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, няма правна възможност личният лекар да откаже включването на здравноосигуреното лице, избрало именно него (с хартиена или електронна форма за избор), в пациентската си листа. Тази услуга изисква специален достъп с електронен подпис.

Как се разбира дали даден лекар има договор с НЗОК?

Необходим е само достъп до интернет. Всички лекари в специализираната извънболнична помощ, които работят с НЗОК, могат да бъдат намерени по медицински специалности и по населено място. Същото се отнася и за болниците. Само с един клик хората могат да се ориентират дали лечебното заведение работи по търсената клинична пътека. Освен болници и лекари специалисти на www.nhif.bg, секция “Търсене на договорни партньори и дейности”, могат да бъдат открити и лични лекари, лекари по дентална медицина, високоспециализирани дейности, лаборатории и аптеки по области и населено място, които имат договор с НЗОК. За тази услуга не е необходима специална регистрация или електронен подпис.

Кои са другите услуги със свободен достъп?

Да бъде проверен личният лекар - услуга много полезна, ако общопрактикуващият лекар е сменил например адреса на кабинета си. При проверка на личен лекар в електронната услуга потребителят трябва да въведе изписания на екрана шестцифрен код и своя идентификатор, който може да е ЕГН, ЛНЧ или SSN/EU. Когато лицето е с идентификатор EU, задължително се попълва дата на раждане.

Колко варианта на отговор може да се визуализират?

Системата може да покаже четири варианта - лицето или има активна регистрация при общопрактикуващ лекар, или никога не е избирало личен лекар, възможно е общопрактикуващият лекар да е прекратил договора си с НЗОК или лицето да е със служебно прекратена регистрация при личния лекар поради неговата смърт.

Може да се направи справка за движението по заявления по реда на наредба №2 от 27.03.2019 г. Услугата е полезна за лица, които имат нужда от лечение в чужбина и подават заявления по Наредба №2 за одобряване на заплащане на медицински и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане за лица до и над 18 г. Справката проверява статуса на подаденото заявление.

Справка за протокола си може да направи без електронен подпис всеки, който получава скъпоструващи лекарства или медицински изделия/или диетичните храни за специални медицински цели за домашно лечение (1А, 1В И 1С). Без да излиза от вкъщи, всеки здравноосигурен може да провери на коя дата е заверен протоколът и периода на валидност, както и причините за отхвърляне, в случай че протоколът не е одобрен.

През септември 2024 г. НЗОК стартира SMS известяване на гражданите за статуса на протоколите, с които се предписват лекарствата, заплащани от касата. По същия начин се уведомяват и хората с увреждания за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства. Така НЗОК за пореден път поставя пациента в центъра на здравната система и развива електронните здравни услуги изцяло в полза на потребителите си.

Общопрактикуващите лекари вече могат да видят протоколите за скъпоструващи лекарства на пациентите си през портала doc.his.bg. С промяната те могат да следят в реално време процесите по предписване и одобрение на протоколите. По този начин се засилва и контролът над разходваните от касата средства за лекарства. Към момента над 230 хил. пациенти получават протоколи за скъпоструващи лекарства. Промяната е реализирана съвместно от екипите на НЗОК и “Информационно обслужване” АД.

Чрез електронна услуга “Търсене на договорни партньори и дейности” на интернет страницата на НЗОК се предоставя информация на гражданите за лечебните заведения, сключили договор с НЗОК, и за заплащаната от нея извънболнична и болнична помощ.

Услугата е разширена и се предоставя информация и на хората с увреждания за отпускане и ремонт на помощни средства и медицински изделия. Дадена е възможност при избор на област, община и “код на ПСПСМИ/ремонтна дейност” за извеждане на адреси и контакти на сключилите договор с НЗОК търговци на дребно, предоставящи помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число изработване и ремонт, заплащани от НЗОК. Така касата се надява да бъде максимално полезна на гражданите при техния избор на обект, в който да бъдат обслужени.

НЗОК предвижда стартиране на виртуален асистент, базиран на технологиите за изкуствен интелект, с цел максимално улесняване на гражданите и бърза комуникация.

