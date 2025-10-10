Силен интерес към имунизацията против грип – има списъци на чакащи в аптеките

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

580 000 дози ще получи България, 440 хил. са безплатни за възрастните над 65 г. Очакват да дойде и назалният спрей, който е особено търсен за деца

- Може ли да си купя противогрипна ваксина?

- Нямаме още. Дайте си номера на телефона, мога да ви включа в списъка. Ще дойдат до дни, по него ще разпределяме ваксините.

- Благодаря, вече се включих в листата на чакащите в близката аптека. Много искам да се ваксинирам и затова проверявам навсякъде.

Този разговор се води в четвъртък в аптека в центъра на София между млада аптекарка и жена на около 55 години.

Изненадващо сега има търсене, друга година са ни оставали бройки, коментира фармацевтката от съседната каса.

Пикът на търсене на противогрипните ваксини е в края на октомври и началото на ноември. “Макар в последните години ваксинационното покритие да се повишава, в България то традиционно е много ниско”, коментира пред БНР председателят на Българския фармацевтичен съюз магистър-фармацевт Димитър Маринов. Той разказа, че две от компаниите вече са внесли противогрипни ваксини, ще има още, сега се очаква и назалната, която е особено търсена за деца.

Тази година в България ще бъдат доставени около 580 000 дози ваксини. Количеството е с около 20% (100 хил. ваксини) повече отколкото през миналата година, съобщиха преди дни от Министерството на здравеопазването.

Около 440 000 от дозите са предназначени за програмата за сезонна ваксинация срещу грип за хора над 65 години. Те се заплащат от Националната здравноосигурителна каса, не минават през аптеките, а директно се доставят на регионалните здравни инспекции и на личните лекари.

Останалите ще бъдат реализирани на свободния пазар в аптеките.

Обикновено се търсят от хронично болни и хора, които много вярват ва ваксинопрофилактиката.

Миналата година цената на ваксината беше около 30 лв. Около 50 лева струваше противоназалният спрей за децата.

Дали дозите ще са достатъчни, ще стане ясно в следващите месеци. Заявките са направени през февруари-март тази година и допълнителни количества не могат да бъдат поръчани.