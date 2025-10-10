Защо грипната ваксина се променя? Един от вирусите мистериозно е изчезнал

Мистериозната липса на Yamagata е описана в сп. Science като нечакан и необичаен резултат от пандемията

Нещо се промени незабелязано в света на грипа и вече буди въпроси извън научните лаборатории.

Всяка есен милиони хора по света се изправят пред познатия ритуал: годишната противогрипна ваксина. Повече от 10 г. тя беше нашият четирикомпонентен щит срещу най-очакваните сезонни грипни вируси. Но, съобщиха вирусолозите, един от тези четири врага - клон от родословното дърво на грип B - вече не е заплаха. Това не е сценарий за филм, а реалност, която променя глобалната стратегия за борба с грипа.

Един от грипните щамове, срещу които традиционно се ваксинираме, не е засичан от “радара” на вирусолозите никъде по света от пролетта на 2020 г., което кара експертите да смятат, че просто вече не съществува. Очевидното му изчезване е значимо събитие в света на вирусологията. Макар учените да остават предпазливи и да продължават да следят ситуацията, всички данни сочат към неговото напускане на човешката популация.

Досега сезонните противогрипни ваксини бяха четиривалентни в повечето държави - съдържаха компоненти за защита срещу четири различни грипни щама: два от тип А (A/H1N1 и A/H3N2) и два от тип B (B/Victoria и B/Yamagata). Изчезване на вирус, който е бил в постоянна глобална циркулация, е изненадващо и показателно за динамичната природа на инфекциозните болести.

Как е възможно цял грипен щам да бъде заличен? Според експертите една от най-вероятните причини са безпрецедентните мерки за обществено здраве, въведени за ограничаване на пандемията от SARS-CoV-2. Носенето на маски, социалната дистанция и ограниченията за пътуване са затруднили разпространението не само на COVID-19, но и на други респираторни вируси.

Защо тогава не изчезват и други вируси на инфлуенцата - двата от тип А и вторият от тип В - Victoria?

Не е много ясно, феноменът се дебатира, но учените имат хипотеза. За разлика от грипни вируси тип А, които заразяват и животни, грипните вируси тип B циркулират почти изцяло сред хората. Тази зависимост от човешкия организъм в комбинация със специфични особености на самия B/Yamagata вероятно го е направила особено уязвим към мащабните здравни мерки. Това е един от най-големите и непредвидени странични ефекти от пандемията, който илюстрира как глобалните действия могат да имат каскадни последици.

След като вирусът B/Yamagata вече не се смята за заплаха за общественото здраве, Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата препоръчваха преминаване към тривалентни ваксини. Вместо да се придържа към старата формула, науката преминава към по-прецизна тривалентна ваксина, която е съобразена с изменената вирусна екосистема. Това е случай, в който по-малко е повече. Премахването на ненужен компонент не намалява защитата, а я прави по-целенасочена срещу реално циркулиращите вируси. СЗО препоръча “да се премине към производство на сезонни противогрипни ваксини без компонента на вируса BYamagata възможно най-скоро”.

Преходът към тривалентни ваксини се случва поетапно, като регулаторите подхождат с особено внимание към живите атенюирани (отслабени) ваксини. Причината е, че те съдържат жив, макар и силно отслабен вирус B/Yamagata, и носят теоретичен риск от завръщане сред хората, смятат учените.

Рискът се крие в процес, наречен реасортимент. Хипотезата е, че ако ваксиниран човек се зарази едновременно и с дивия грипен вирус B/Victoria, двата вируса може да смесят генетичния си материал. Този процес би могъл потенциално да възроди изчезналия щам B/Yamagata и да го върне в циркулация. Затова препоръката на ЕМА беше премахването на компонента от живите ваксини да стане с приоритет – в идеалния случай още за сезон 2024/2025. За всички останали (инактивирани) ваксини целта е преходът да завърши до сегашния грипен сезон 2025/2026.

По тази причина през миналата зима и сега в много държави са налични както тривалентни, така и четиривалентни ваксини.

Какво означава това в житейски план?

Ключовото послание на епидемиолозите е ясно и успокояващо: и двата вида ваксини – 3- и 4-валентни – са безопасни и ефективни. Независимо каква ваксина получите, вие ще бъдете възможно най-пълноценно защитени срещу вирусите, които се очаква да ни застрашат тази зима.

Дали грипът ще е свиреп, е рано да се каже, въпреки че вече е приключил сезонът в Южното полукълбо, по който се правят прогнозите на Северното.

Епидемиолозите обаче имат едно наум - в Австралия и на повечето други места случаите подраниха във времето и през юни - август, когато там е още студено, здравните заведения са имали повече болни с инфлуенца.

Какво да очакваме от идващите щамове? Също е божа работа, но има някои общи наблюдения.

Грипът, причинен от А/H1N1, обикновено протича класически, с внезапно начало на висока температура, главоболие, мускулни болки, втрисане, кашлица и болки в гърлото. Характерно е, че при H1N1 често се наблюдават и стомашно-чревни симптоми като диария и повръщане, особено при деца.

Въпреки че H1N1 - свински грип - може да засегне всеки, по време на пандемията през 2009 г. се наблюдаваше по-висока честота и по-тежко протичане при по-млади хора и възрастни под 65 години в сравнение с другия А щам - H3N2, който е по-опасен за по-възрастните.

Бременните жени, хората със затлъстяване и хронични заболявания също са по-уязвими.

Вторият А грип принадлежи към подтипа H3N2, който циркулира от 1968 г. насам, когато причинява т.нар. хонконгски грип. Инфекциите с H3N2 обикновено са свързани с по-тежки симптоми и по-висока честота на усложнения и хоспитализации в сравнение с другите грипни щамове. Често се характеризира с висока температура, която може да продължи по-дълго, силна отпадналост и упорита кашлица, която може да се задържи до няколко седмици след отшумяването на останалите симптоми.

Вирусът H3N2 представлява най-голяма опасност за възрастни хора (над 65 години), малки деца и хора с хронични заболявания (сърдечносъдови, белодробни, диабет и други). Именно този щам често е причина за най-тежките грипни епидемии.

Третият очакван грип - от линията B/Victoria, е един от двата основни вида на грипен вирус тип B. Той е “роднина” на вируса, който беше широко разпространен през последните няколко години. Обикновено протича по-леко от грипа тип А, но също при някои хора може да причини тежко заболяване. Симптомите са сходни с тези при грип А, но се характеризират с по-малко изразени мускулни болки и по-рядко са свързани с усложнения.

Здравното министерство съобщи, че ще бъдат доставени 100 хиляди дози повече ваксини в сравнение с предишната зима. По-голямата част са предназначени за Националната програма за безплатна имунизация на хора над 65-годишна възраст. Останалите дози ще бъдат пуснати за свободна продажба в аптеките. Предвиден е и внос на назалната ваксина - предпочитана за деца.