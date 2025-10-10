ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тийнейджъри катастрофираха с крадена кола и я заря...

Нов раздел в Здравната библиотека на еЗдраве по повод Световния ден на психичното здраве

В раздела по достъпен и разбираем начин е представена информация за най-честите психични разстройства Снимка: Pixabay

По повод Световния ден на психичното здраве – 10 октомври, Министерството на здравеопазването, съвместно с Националния център по обществено здраве и анализи и „Информационно обслужване" АД, представяме нов раздел „Психично здраве" в Здравната библиотека на електронното пациентско досие.

В раздела по достъпен и разбираем начин е представена информация за най-честите психични разстройства, тревожността и депресията, техните симптоми, възможностите за подкрепа и значението на ранното разпознаване и лечение.

Целта е да се повиши информираността на гражданите и да се насърчи грижата за психичното благополучие като неразделна част от цялостното здраве.

Темата на Световния ден на психичното здраве тази година, определена от Световната федерация за психично здраве, е „Достъп до услуги: Психично здраве при катастрофи и извънредни ситуации".

Акцентът е поставен върху необходимостта от подкрепа и навременна грижа за хората, преживели бедствия, войни или други кризисни обстоятелства, които често водят до сериозни емоционални и психични последици.

Припомняме, че модулът „Здравна библиотека" е достъпен в Националната здравноинформационна система и мобилното приложение еЗдраве. Той събира на едно място проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области. Заедно продължаваме да обогатяваме съдържанието на библиотеката, така че тя да се превърне в достъпен и надежден източник на актуална и полезна здравна информация за гражданите.

