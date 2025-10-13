ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И Феран Торес пропуска световната квалификация с Б...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21473754 www.24chasa.bg

Как да се справим с болката в ставите през студените дни advertorial icon

1348

През студените дни много хора усещат засилване на ставните болки, особено при артрит или други ставни заболявания. Една от причините е, че ниските температури и промените в атмосферното налягане влияят върху налягането в ставните тъкани, което може да предизвика усещане за скованост и болка. Освен това студът кара мускулите и сухожилията да се свиват, намалявайки гъвкавостта на ставите и увеличавайки напрежението върху тях. Лошото кръвообращение през зимата също може да влоши симптомите, тъй като до ставите достига по-малко кислород и хранителни вещества.

От българската компания Биотика 1961 представят своето иновативно решение при ставен дискомфорт и намалена подвижност – продукт, който подпомага естествените функции на организма, особено през студените дни, когато болките често се засилват. Новите подезични капки се отличават с бързо усвояване и действие, благодарение на специалната форма на прием. При подезичното приложение активните растителни съставки се абсорбират директно през лигавицата на устата, където има гъста мрежа от кръвоносни съдове. Така те попадат направо в кръвообращението, без да преминават през храносмилателната система, което осигурява по-висока бионаличност, по-бърз ефект и по-пълно усвояване на ценните вещества от билките.

Капките Артро Съпорт съдържат екстракти от корешки нокът, полски хвощ, листа от бреза, ашваганда и стевия за приятен и мек вкус. Комбинацията работи за успокояване на дискомфорта и подпомага за възстановяването. Приемът е изключително лесен - по една пипета от шишето под езика. Задържа се за 1 минута, след което 5 минути не се приема вода или храна.
“По-бързото усвояване и по-ефективното действие определено са ключови. Приемът е удобен и за разлика от стандартните тинктури тук няма неприятен вкус. Потребителите отбелязват, че още след първите седмици започват да забелязват подобрена подвижност”, обясняват от компанията-производител.

Една опаковка Артро Съпорт капки е на цена от 27 лв. или 13.80 EUR и е достатъчна за 25-30 дни прием. Може да поръчате онлайн на www.biotica.bg или директно на тел.: 0877 72 10 40. Продуктът се предлага и във фирмения магазин на Biotica 1961 на адрес: София, бул. Христо Ботев №60

Още здравни новини вижте тук
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници