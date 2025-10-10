През октомври - световният месец за борба с рака на гърдата и с кампанията на Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост „Дай си време. Навреме.“ , напомняме колко са важни профилактичните прегледи на гърди.

Разговаряме по темата с д-р Гергана Георгиева, специалист по образна диагностика, мамолог в болницата.

- Д-р Георгиева, колко често е необходимо да се правят профилактични прегледи на гърди и какви са видовете изследвания при различните възрасти?

- Профилактиката е изключително важна за ранното откриване на болестта. Колкото по-рано се постави диагнозата, толкова по-добра е и прогнозата, съответно повече са възможностите за лечение. Голямата част от пациентките в начален стадий на заболяването се излекуват напълно, което потвърждава , че ракът, открит навреме, е лечимо заболяване.

За жалост в последните години рака на гърдата се открива и при по-млади жени, затова препоръчвам след 25-годишна възраст всяка жена да започне да прави своята профилактика с провеждане на ехография веднъж в годината. След 40-годишна възраст, като метод на изследване, се добавя и мамографията.

Когато говорим за жени със стандартен риск, това изследване се прави на всеки 2 години. В случай, че по време на профилактичните прегледи се установят някакви изменения, лекарят, провел изследването, може да препоръча по-често проследяване или използване на допълнителни изследвания като ядреномагнитен резонанс и контрастната мамография.

- Какви са най-важните рискови фактори за развитието на рак на млечната жлеза?

- Рисковите фактори са различни, но като основни се отличават фамилната обремененост, анамнезата за майка, баба, сестра, заболeли от рак на гърда или яйчници под 50-годишна възраст, прием на хормонални терапии, проведени 4 или повече инвитро стимулации, ранно менархе (месечен цикъл) преди 12-годишна възраст или късна менопауза след 55-годишна възраст. По-плътната структура на гърдите също е доказано по-рискова за развитието на образувания на млечните жлези.

- Как можем да разберем какъв е типа на жлезите ни?

- Още при първия си профилактичен преглед на гърди всяка жена ще разбере от лекаря си какъв е типа на жлезите й. Това има значение и за бъдещите профилактични прегледи не само като честота, но и като вид на изследването. Обикновено жените до 50 години са с по-гъста структура на жлезния паренхим спрямо останалите, затова във възрастта между 40 и 50 години основният тип мамография, която се препоръчва, е 3D-мамографията. Това е най-новата триизмерна технология за изображения на гърда, с която се увеличава диагностичната точност и се намаляват фалшиво положителните резултати. 3D мамографията може изцяло да замени стандартната дигитална мамография, като я превъзхожда с много по-детайлен образ. В Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост разполагаме с апарати от най- висок клас, с които извършваме диагностика.

- Какви са оплакванията, при които е необходимо жените да потърсят специалист – мамолог?

- На първо място бих казала, че освен профилактичните прегледи при лекар – специалист по образна диагностика, мамолог, всяка жена трябва да прави самопреглед вкъщи. Това трябва да се случва всеки месец след приключване на месечния цикъл. Визуално трябва да се наблюдава за промени по кожата или мамилите, например да не се появяват вдлъбвания или трапчинки, кожата да не променя своята структура и да не загрубява, заприличвайки на „портокалова кора“, да няма зачервявания, уплътняване или оток, хлътване на зърното, секреция от зърното. Други основни признаци са напипването на „бучка“ или по-плътна зона в гърдата или подмишницата.

- Основно се говори за рак на гърдата при жени. Мъжете могат ли да боледуват?

- Ракът на гърдата при мъжете е много рядко срещано заболяване. Оплакванията при тях са идентични както и при жените, като най-честият симптом, е появата на твърда бучка в гърдата. При тях също се използва провеждането на ехография, мамография и при необходимост - ядреномагнитен резонанс.

- Има много жени, които се притесняват да ходят на прегледи и смятат, че са здрави. Какво бихте казали на дамите, които по принцип се притесняват от тази стъпка и защо е толкова важна?

- Ракът на гърдата засяга все по-млади и по-млади жени. Имаме пациентки, които заболяват в много по-ранна възраст, отколкото сме очаквали. Затова е изключително важно да се правят профилактични прегледи. Не прегледът е страшното нещо – страшното е ако нещо не е хванато навреме. Колкото по-рано е открито заболяването, толкова повече видове лечения има, толкова повече възможности има за пълно излекуване на пациентките. Затова призовавам всички жени – правете вашите профилактични прегледи навреме.

Можете да запазите час за преглед при д-р Георгиева на телефон *5544 с опция Младост.

