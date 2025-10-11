Седенето е новото пушене - убива

Хората, които седят 8 ч на ден без физическа активност, имат риск от смърт като затлъстелите и закоравелите пушачи

10 елементарни идеи за физическа активност

Не е тайна, че животът на съвременния човек става все по-заседнал - с цифровите устройства, големите екрани и удобните дивани е по-лесно от всякога да прекарваме по-голямата част от времето си седнали.

Лекарите обаче не престават да предупреждават, че твърде многото седене може да бъде също толкова вредно за здравето ни, колкото дългогодишната употреба на цигари във всичките им варианти. В социалните мрежи се появяват все повече групи, чийто фокус е “седенето е новото пушене”.

Човешкото тяло не е проектирано да седи. А статистиката показва, че

средно хората прекарват 93% от живота си на закрито и 70% от всеки ден седнали

Всяко продължително седене независимо дали е на бюро, зад волан или пред екран, може да бъде вредно за здравето.

Изследване на американската болница “Майо” (обявена за най-добрата в света от Newsweek) показва, че хората, които седят повече от осем часа на ден без физическа активност, имат подобен риск от смърт като хората, които са с наднормено тегло или пушат.

Проучване от Австралия, обхващащо над 83 000 участници, установи, че продължителното стоене увеличава риска от заболявания на сърцето и проблеми с кръвообращението.

Какви са проблемите?

Тегло

Движението на мускулите помага на тялото да усвоява мазнините и захарите, които ядете. Ако прекарвате много време седнали, храносмилането не е ефективно и мазнините и захарите ще останат като мазнини в организма.

Дори и да спортувате, но прекарвате голяма част от времето седнали, все още рискувате здравословни проблеми, като метаболитен синдром. Последните изследвания показват, че се нуждаете от 60–75 минути на ден с умерена интензивност, за да се борите с опасностите от прекомерното седене.

Бедра и гръб

Седенето води до скъсяване на мускулите на сгъвачите на тазобедрената става, което може да доведе до проблеми със ставите и гърба, особено ако постоянно седите с лоша стойка или не използвате ергономично проектиран стол или работно място. Лошата стойка провокира компресия на дисковете в гръбначния стълб, стига се до болки и преждевременна дегенерация.

Сърдечно заболяване

Австралийското изследване сочи, че хората, които седят дълго време, имат 147% по-висок риск от инфаркт или инсулт. Друго проучване показва, че мъжете, които гледат повече от 23 ч телевизия седмично, имат 64% по-висок риск от смърт от сърдечносъдови заболявания, отколкото мъжете, които гледат само 11 ч телевизия седмично.

Нездравословни нива на холестерол

Когато седите, метаболизмът ви се забавя с 90% след 30 минути седене. Ензимите, които преместват лошите мазнини от артериите към мускулите, където те могат да бъдат изгорени, се забавят. Мускулите в долната част на тялото ви се изключват. А след 2 ч добрият холестерол спада с 20%.

Диабет

Проучвания показват, че дори 5 дни лежане в леглото могат да доведат до повишена инсулинова резистентност. Цифрите са показателни: хората, които прекарват повече време седнали, имат 112% по-висок риск от диабет.

Разширени вени

Продължителното седене провокира разширени или паяжиновидни вени. Това е така, защото седенето причинява натрупване на кръв в краката ви. Разширените вени обикновено не са опасни. В редки случаи те могат да доведат до образуване на кръвни съсиреци и дълбока венозна тромбоза.

Рак

Нови проучвания показват, че опасностите от седенето включват увеличаване на шансовете за развитие на някои видове рак, включително рак на белия дроб , матката и дебелото черво.

Ако вече сте убедени, че “седенето е новото пушене”, следва въпросът: как да се откажем? Опитайте да включите тези стратегии, за да се противодейства на заседналия начин на живот: