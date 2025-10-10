СЗО: Българските лекари са в депресия и прекаляват с алкохола (Обзор)

България е в топ 10 на европейските страни с най-депресирани лекари. Но са и в топ 5 на посягащите към алкохола, за да се справят с напрежението на работното място. Това са стряскащите изводи от най-новото съвместно

проучване на СЗО и ЕС

То изследва психичното здраве на служителите в сферата на здравеопазването на Стария континент.

Анализът, наречен “Психичното здраве на медицинските сестри и лекарите”, е публикуван по повод Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва всяка година на 10 октомври.

Според данните 32% от медиците у нас признават, че изпитват депресия. Това праща България на 10-о място в Европа. Първото място в отрицателната класация си поделят Латвия и Полша (50%), а от съседките ни в този показател ни бие само Гърция (33%). В Дания са най-щастливи, защото само 15% от медиците признават за състоянието.

А какъв процент от медиците посягат към чашката, за да се справят с напрежението? Тук България е в топ 5. Пет на сто от участвалите българи казват, че имат зависимост от алкохол. Това ни прави 4-и в Европа. Пред нас са Литва (6%), Латвия (7%) и Франция (8%).

Най-обезпокояваща е тенденцията за

нарастващи случаи на пасивни мисли за самоубийство

сред медицинския персонал. Средно 1 на всеки 10 доктори в Европа признава, че ги е имал. Абсолютно същият е и резултатът за медицинските сестри. Това е повод за голямо притеснение, защото опитът показва, че подобен тип пасивни мисли водят до извършването на реален опит за самоубийство по-късно в живота.

“Това е неприемливо бреме за тези, които се грижат за нас. Не е нужно да бъде така”, заяви д-р Ханс Хенри Клуге, директор на европейския клон на СЗО.

Работните условия в сектора са част от проблема, сочи докладът. През изминалата година един на всеки трима лекари и медицински сестри в Европа е заявил, че е бил жертва на тормоз или заплахи с насилие на работното място, а 10% от респондентите са посочили, че са били жертви и на сексуален тормоз.

