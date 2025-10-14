‚Сърце и Мозък‘ е една от малкото болници в страната, в които едновременно функционират кардиологична и онкологична клиники, и единствената, която от 2022 г. насам реално развива кардиоонкология.

През септември 2025 г. д-р Мартина Самарджиева оглави първия по рода си Сектор по кардиоонкология към клиниката по кардиология.

Екип от шест кардиолози ежедневно консултират и проследяват десетки онкологичноболни пациенти. Целта е да запазят тяхното сърце здраво, за да могат специалистите по медицинска онкология и лъчетерапия да провеждат лечение на основното им заболяване без проблеми. Мултидисциплинарният подход и добрата колаборация между екипите от различните специалности е основна за добрите резултати и за по-големия брой пациенти, приключили успешно своята терапия.

Плевенските кардиоонколозите са част от работна група към дружеството на кардиолозите в България, която има за цел да изработи стандарт в лечението на тези пациенти, нуждаещи се от специфичен подход. По този повод разговаряме с д-р Мартина Самарджиева, водещ кардиолог и ръководител на екипа.

- Тази година акцентът на кампанията за профилактиката на рака на гърдата в ‚Сърце и Мозък‘ е кардиоонкологията. Разкажете повече за инициативата.

- Както вече е известно, ракът на гърдата, диагностициран навреме, е лечим. За това в нашата болница през целия месец октомври насочваме вниманието на жените към профилактичните прегледи. От 20 до 24 октомври екипът по кардиоонкология ще провежда безплатни прегледи за жени с вече диагностициран рак на гърдата с цел да се предпази тяхното сърце и да завършат успешно и безопасно противотуморното си лечение.

Прегледите ще включват електрокардиограма с измерване на артериалното налягане, щателна ехокардиографска оценка на сърцето с измерване на помпената функция на лява камера (2D и 3D) и осъществена оценка на глобалния лонгитудинален стрейн на ляв камера, показател, който ни дава възможност да уловим прояви на субклинична (още преди да се е проявила клинично) кардиотоксичност. Пациентките ще имат възможност и за проверка на специфични лабораторни показатели, които ще дадат допълнителна информация за състоянието на тяхното сърце като NTproBNP и тропонин. Тези изследвания ще се правят допълнително и не са част от предвидения пакет. На база на получените резултати ще бъде изготвена прогноза за очаквани прояви на кардиотоксичност при всеки пациент и индивидуален план за проследяването му от кардиолог. Желателно е за прегледа да се носи медицинска документация, свързана с прилаганата противотуморна терапия и актуални изследвания, ако пациентът разполагат с такива.

На 15 октомври 2025 г. лекарите от клиниките по кардиология, хирургия, медицинска онкология, лъчелечение и образна диагностика от ,Сърце и Мозък’, заедно със свои пациенти организират поход в розово под надслов „Ние сме до теб!“ Точно в 17 ч. на входа на парк „Кайлъка“ те ще се съберат, за да поемат по алеите към езерото. Пациентите и техните близки ще имат възможност да разговарят със своите лекари в неформална среда и също така да обменят мисли и опит за процеса на лечението. Инициативата има за цел да привлече вниманието на жените, да им напомни да се погрижат за собственото си здраве и колко важни са профилактичните прегледи. В същото време да заявят, че са заедно в битката с рака.

Д-р Мартина Самарджиева

- Какво представлява кардиоонкологията?

- Сърдечносъдовите заболявания, следвани от онкологичните заболявания, са водещите причини за смъртност сред населението. Кардиоонкологията е нов, бързо развиващ се клон на кардиологията, ангажиран със сърдечносъдовото здраве на онкологичноболните пациенти, подложени на противотуморна терапия. Целта на кардиоонколога е да помогне на тези пациенти да преминат през терапията за онкологичното си заболяване възможно най-безопасно и да я завършат успешно.

- Защо е необходимо онкологичноболните пациенти да бъдат проследявани от кардиолог?

- Кардиотоксичността или увредата на сърцето от противотуморната терапия е една от основните и най-често срещани токсичности, които се наблюдават при онкологичноболните пациенти. Тя може да се представи по различен начин в зависимост от вида прилагана противотуморна терапия: сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, ритъмно-проводни нарушения, пулмонална хипертония, миокардити, перикардити, исхемична болест на сърцето, артериални и венозни тромбози. Освен в хода на терапията проявите на кардиотоксичност може да се наблюдават и по-късно, след приключването ѝ, понякога дори години след това. Кардиологът е лекарят, който трябва да следи стриктно и да реагира своевременно, за да запази здравето на сърцето и сърдечносъдовата система.

- Как може да се предпази сърцето при тези пациенти?

- Кардиоонкологът следва да оцени различни параметри при своите онкологичноболни пациенти още преди започване на противотуморното им лечение. Целта е да се уловят навреме проявите на клинична и субклинична (още преди да са се проявили първите симптоми) кардиотоксичност в хода на терапията и след това. Това се постига чрез комплексна оценка с помощта на щадящи пациента методи:

Подробно снета анамнеза за сърдечносъдови заболявания и други придружаващи заболявания. Електрокардиографска оценка. Подробна ехокардиографска оценка с помощта на най-съвременна апаратура с възможност за оценка на глобален лонгитудинален стрейн и 3D фракция на изтласкване позволяваща улавяне на кардиотоксичност дори преди първите симптоми. Изследване на специфични биомаркери, даващи възможност да се оцени здравето на сърцето. Определяне на риска за развитие на кардиоотксичност. Изготвяне на индивидуален план за проследяване в хода на противотуморната терапия, включване на кардиопротективна терапия при необходимост и съвети за двигателната активност и хранителния режим. Изготвяне на план за проследяване след приключване на противотуморната терапия, поради възможност за късни (дори години след това) прояви на кардиотоксичност.

За повече информация и предварително записване: тел. 064/ 678 400